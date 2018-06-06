人頭公司假交易活絡 向銀行詐貸逾億元

（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）闕姓、陳姓男子利用人頭虛設多家公司，彼此對開發票製造交易活絡假象，以營業需求向銀行申請企業融資，再惡意拖欠、倒債，不法獲利至少新台幣1億元，彰化檢警逮人法辦。
檢警調查，闕姓、陳姓男子等人在多地虛設公司行號，並以營業需求名義，向台中市、桃園市多家銀行貸款企業融資，一次申貸金額約新台幣數百萬元，其中一家銀行因詐貸集團設在彰化縣員林市的一家公司惡意不償還貸款，向彰化檢警報案。
彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦，發現這家申請貸款戶利用偽造身分證虛設人頭公司，但授信申貸過程卻提出豐富交易資料，經調取稅務資料、銀行交易明細，查出虛設8家行號，除彼此循環對開發票，並開立發票與10多家涉逃漏稅的不肖廠商往來，製造交易活絡假象。
彰化地檢署昨天指揮彰化縣警察局刑警大隊、鹿港分局偵查隊並會同國稅局，兵分多路前往集團成員住處、營業處所、虛設行號所在地等10處，同步搜索及拘捕，並查扣2輛汽車、2筆不動產及凍結相關帳戶。
檢方初步清查，集團詐貸不法所得超過1億元，檢察官偵訊後認為集團闕姓、陳姓主嫌涉犯加重詐欺等罪嫌重大，且有串證之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院今天下午4時30分裁准。（編輯：唐聲揚）1070606