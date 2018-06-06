人頭公司假交易活絡 向銀行詐貸逾億元

（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）闕姓、陳姓男子利用人頭虛設多家公司，彼此對開發票製造交易活絡假象，以營業需求向銀行申請企業融資，再惡意拖欠、倒債，不法獲利至少新台幣1億元，彰化檢警逮人法辦。

檢警調查，闕姓、陳姓男子等人在多地虛設公司行號，並以營業需求名義，向台中市、桃園市多家銀行貸款企業融資，一次申貸金額約新台幣數百萬元，其中一家銀行因詐貸集團設在彰化縣員林市的一家公司惡意不償還貸款，向彰化檢警報案。

彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦，發現這家申請貸款戶利用偽造身分證虛設人頭公司，但授信申貸過程卻提出豐富交易資料，經調取稅務資料、銀行交易明細，查出虛設8家行號，除彼此循環對開發票，並開立發票與10多家涉逃漏稅的不肖廠商往來，製造交易活絡假象。