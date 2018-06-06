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中央社

台杉進度超前 前2檔基金規模衝破百億元

中央社2018/06/06 19:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）國家級投資公司進度超乎預期，台杉總經理翁嘉盛今天表示，第二檔生技基金6月底可完成募資，屆時光物聯網、生技基金規模合計便可超過百億元，尤以金控及壽險業投資最踴躍。

國家發展委員會為了帶動國內投資能量，提升經濟成長動能，去年8月宣布成立國家級投資公司台杉投資管理顧問股份有限公司，並規劃物聯網、生技、其他（五加二創新產業為主）等3檔基金，規模合計約新台幣100億元；而台杉去年底便已募集完成第一檔物聯網基金，募資金額46.5億元。

翁嘉盛今天表示，第二檔生技基金預計6月底前可以完成募資，「目標50億元，但會超標」。

按此進度推算，光是第一檔物聯網基金、第二檔生技基金合計規模便超過100億元；翁嘉盛笑說，企業非常支持，使得成果超乎預期，而資金來源以金控、壽險業最踴躍，顯見台杉確實幫企業找到了明確投資標的。

翁嘉盛說明，募資完成後，便會開始尋找不錯的投資對象，以國內優先，但若國外有標的可以連結台灣的人才、技術或是團隊，增進產業合作，台杉也願意投資。

翁嘉盛最後表示，台杉投資最終目的是讓台灣產業與國際達成雙向交流，把國外好的技術跟團隊帶來與台灣合作，並讓台灣優秀的團隊被國際看見；目前募資成果已經超乎預期，也正照著台杉最初設定的使命與目標前進。（編輯：張均懋）1070606

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