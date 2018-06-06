台北新劇團經典重演 李寶春推廣京劇魅力

李寶春於1997年成立台北新劇團，以「新編大戲」、「串折老戲」和「復排失傳劇目」三大創作路線呈現數十齣好戲。這一次上演的「巴山秀才」、「斷密澗風雲」和「渭南之戰」是三大創作路線代表作品，也在中國大陸巡迴多場。

（中央社記者韋可琦、卞金峰台北6日電）著名京劇文武老生李寶春將帶領台北新劇團呈現精彩演出，將新老戲與新創戲結合，盼推廣京劇之美。李寶春說，不關心或不熱愛傳統戲曲，很可惜，其實傳統戲曲蠻好看的。

李寶春表示，「巴山秀才」是新創戲，「斷密澗風雲」是新老戲，傳統老戲重新包裝，就如間諜篇，有點像「邁阿密風雲」，而「渭南之戰」是父親李少春60年前在北京排而未演的遺作，希望吸引年輕觀眾前來觀賞。

李寶春說，台北新劇團也大力挖掘年輕演員一同推廣傳統戲曲，年輕演員非常用功、表現精彩、條件也非常好，希望民眾給予後起之秀鼓勵。

李寶春也說，雖然會擔心欣賞京劇的人越來越少，但擔心也沒辦法，只能將表演做到最好，繼續努力推廣傳統戲曲，他指出，「傳統戲曲你不關心，你不熱愛，真的很可惜，因為你不知道它的魅力在哪兒，其實傳統戲曲蠻好看的。」

2018李寶春精演新老戲「巴山秀才」、「斷密澗風雲」和「渭南之戰」將於6月7日至6月9日在台北城市舞台登場。（編輯：卞金峰）1070606