NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈高市海洋局　辦理漁港安全維護訓練核食管制　吳益政籲日產品雙證檢測8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

農委會將以每公斤5元收購下蕉 去化5000公噸

中央社2018/06/06 19:11
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳俊華、楊淑閔台北6日電）民進黨立委莊瑞雄今天說，香蕉每公斤成本至少6元，農委會曾承諾以5元收購下蕉，卻只以3元收購，蕉農抱怨白費功夫。農委會回應說，將發布以5元收購下蕉，預計去化5000公噸。

民主進步黨立法委員莊瑞雄下午透過新聞稿表示，5月31日他在立法院經濟委員會，針對日前屏東香蕉產地收購價僅剩新台幣1元到3元，質詢行政院農業委員會副主委李退之，請農委會體恤農民辛勞，比照過去經驗，李退之具體承諾以每公斤5元收購下蕉。

莊瑞雄說，連日來許多蕉農載了整車下蕉到指定地點，卻又被告知下蕉每公斤僅收3元，讓許多蕉農相當憤慨，頻頻向他抱怨政府說話不算話，又因農糧署下蕉每公斤僅收3元，讓中盤商有機可乘，以每公斤4元向蕉農收購上等蕉，導致香蕉產地價格混亂，政府的好意卻反而被誤導。

蕉農表示，一公斤的香蕉成本至少要6元，從買香蕉苗、黑架仔、肥料、農藥還要套袋，還不包括請人採收的工錢，如今農糧署收購價僅3元，根本白費功夫，不如載去丟掉。

莊瑞雄說，經過連日與農委會溝通，要求農糧署辦理下蕉格外品（次級品）去化作業收購青香蕉時，為照顧農民，能將下蕉收購價提高到5元，減少農民損失，也要求行政院體恤農民，善意回應。

農委會農糧署副署長蘇茂祥接受電話訪問指出，農委會會發布以每公斤5元收購下蕉，以加速去化格外品（次級品），預計要去化5000公噸，藉此幫助價格穩定，提高農民收益。(編輯：陳永昌)1070606

外交部宣導資安 吳釗燮呼籲...台杉進度超前 前2檔基金規...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan