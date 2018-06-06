農委會將以每公斤5元收購下蕉 去化5000公噸

（中央社記者陳俊華、楊淑閔台北6日電）民進黨立委莊瑞雄今天說，香蕉每公斤成本至少6元，農委會曾承諾以5元收購下蕉，卻只以3元收購，蕉農抱怨白費功夫。農委會回應說，將發布以5元收購下蕉，預計去化5000公噸。

民主進步黨立法委員莊瑞雄下午透過新聞稿表示，5月31日他在立法院經濟委員會，針對日前屏東香蕉產地收購價僅剩新台幣1元到3元，質詢行政院農業委員會副主委李退之，請農委會體恤農民辛勞，比照過去經驗，李退之具體承諾以每公斤5元收購下蕉。

莊瑞雄說，連日來許多蕉農載了整車下蕉到指定地點，卻又被告知下蕉每公斤僅收3元，讓許多蕉農相當憤慨，頻頻向他抱怨政府說話不算話，又因農糧署下蕉每公斤僅收3元，讓中盤商有機可乘，以每公斤4元向蕉農收購上等蕉，導致香蕉產地價格混亂，政府的好意卻反而被誤導。