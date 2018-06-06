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台灣財稅制度「還停留在威權心態」　學者抨擊濫權課稅

記者常似虎／新竹報導2018/06/06 19:38
▲「法稅真改革 良心救台灣」論壇系列聚集產學界專家學者以及職場、就學青年共同會談。（圖／法稅改革聯盟提供 , 2018.06.06）
▲「法稅真改革 良心救台灣」論壇系列聚集產學界專家學者以及職場、就學青年共同會談。（圖／法稅改革聯盟提供 , 2018.06.06）

近年來國內法稅改革呼聲迫切，輔仁大學企管系兼任助理教授魏賜聰今(6)日在「法稅新知 你我不是局外人」論壇中指出，台灣不友善的稅制以「拔毛」課稅為出發點，造成近十年來企業歇業比率高達八成，問題出在「台灣的財稅心態還停留在威權」；生技公司副總經理吳先生更表示，法國大革命就是政府濫稅造成亡國，憂心「台灣正在重蹈法國覆轍」。


▲「法稅真改革 良心救台灣」論壇系列聚集產學界專家學者以及職場、就學青年共同會談。（圖／法稅改革聯盟提供 , 2018.06.06）

在玄奘大學舉行的論壇是「法稅真改革 良心救台灣」系列之一；魏賜聰舉例，國稅局常用的課稅依據「同業利潤率」就違反公平正義：若同產業中的企業，常態分配中線值的利潤率為10%，那就所有同業都以10%的利潤率來課稅，對於利潤低於10%或甚至虧損的企業非常不公平；此外國稅局也常派員在店家生意時段最好的時間來站崗，依該時段的標準來推估每個月的營收，這些都是眾多濫權課稅的普遍案例。 

生技公司副總經理吳先生則以法國大革命的背景為鑑指出，法王路易十四為了鞏固皇權，拉攏教會、官員、貴族階級，讓他們不但免稅，還有權徵稅，造成濫稅嚴重。加上政府不斷擴張，國債高築，使得這些特權階級更有藉口濫稅，形成惡性循環，最後導致法國大革命，法王路易十六也被送上斷頭台。


▲「法稅真改革 良心救台灣」論壇系列聚集產學界專家學者以及職場、就學青年共同會談。（圖／法稅改革聯盟提供 , 2018.06.06）

台灣正在重蹈法國覆轍？吳先生表示，稅務獎勵金造成稅務人員有極大誘因濫稅；以及稅捐稽徵法中有一項牴觸租稅法律主義的「實質課稅」原則，施行細則隻字未提，開了一個大漏洞，讓稅官可以不受限制濫開稅單，以便分得獎勵金。這正是1934年納粹黨榨乾猶太人財產的恐怖手段。

關鍵字法稅改革威權同業利潤率法國大革命
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