暖身？墨西哥9國腳被爆開「極樂歡送趴」　30妓女作陪

2018 俄羅斯世界盃足球賽即將登場，各參賽國正緊鑼密鼓地積極備戰，但墨西哥國家隊卻爆出有 9 名球員在首都墨西哥市的私人會所開「極樂歡送趴」，還找來 30 名妓女作陪。

墨西哥八卦雜誌《 TVNotas 》報導，本月 2 日墨西哥足球國家隊和蘇格蘭在墨國阿茲特克體育場（ Aztec Stadium ）進行熱身賽，並以 1 比 0 擊敗蘇格蘭。就在贏球之後， 9 名球員竟前往墨西哥市一處私人會所參加歡送派對，和 30 名妓女一同狂歡。

雜誌以「真正的送別派對！」為題，刊登出 9 名球員在抵達派對現場的模糊照片，其中包括守門員奧喬亞（ Guillermo Ochoa ）、前鋒希門尼斯（ Raul Jimenez ）、後衛薩爾塞多（ Carlos Salcedo ）、中場費比安（ Marco Fabian ）等人。消息人士指出，這場派對約在晚間 10 時許開始，球員們的老婆或女友都不在場。