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暖身？墨西哥9國腳被爆開「極樂歡送趴」　30妓女作陪

國際中心／綜合報導2018/06/06 19:47
▲ 2018 世界盃足球賽即將開打，墨西哥國家隊卻爆出在啟程前往歐洲前和 30 名妓女大開歡送派對。（圖／翻攝自《 TVNotas 》推特 , 2018.06.06）
▲ 2018 世界盃足球賽即將開打，墨西哥國家隊卻爆出在啟程前往歐洲前和 30 名妓女大開歡送派對。（圖／翻攝自《 TVNotas 》推特 , 2018.06.06）

 2018 俄羅斯世界盃足球賽即將登場，各參賽國正緊鑼密鼓地積極備戰，但墨西哥國家隊卻爆出有 9 名球員在首都墨西哥市的私人會所開「極樂歡送趴」，還找來 30 名妓女作陪。

墨西哥八卦雜誌《 TVNotas 》報導，本月 2 日墨西哥足球國家隊和蘇格蘭在墨國阿茲特克體育場（ Aztec Stadium ）進行熱身賽，並以 1 比 0 擊敗蘇格蘭。就在贏球之後， 9 名球員竟前往墨西哥市一處私人會所參加歡送派對，和 30 名妓女一同狂歡。

雜誌以「真正的送別派對！」為題，刊登出 9 名球員在抵達派對現場的模糊照片，其中包括守門員奧喬亞（ Guillermo Ochoa ）、前鋒希門尼斯（ Raul Jimenez ）、後衛薩爾塞多（ Carlos Salcedo ）、中場費比安（ Marco Fabian ）等人。消息人士指出，這場派對約在晚間 10 時許開始，球員們的老婆或女友都不在場。

對此，墨西哥足協秘書長康圖（ Guillermo Cantu ）則表示「自由活動時間就是自由活動，雖然會有自由過頭的風險」，認為這些球員是利用自由時間參加派對，並沒有耽誤訓練行程，因此不會受到任何處分。

墨西哥隊在世界盃的戰績並不亮眼，已連續 6 屆止步 16 強，此次被分在 F 組，同組的還有南韓、瑞典及上屆冠軍德國隊，實力均不容小覷。目前墨西哥隊已抵達哥本哈根， 9 日與丹麥隊進行熱身賽後將啟程前往俄羅斯。

關鍵字墨西哥歡送妓女暖身世界盃足球賽世足派對
火爆媽飆罵亞裔婦　紐約地鐵逼讓位

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