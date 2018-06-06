傅達仁安樂死倒數 不忘秀轉播棒球奇技

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）資深媒體人傅達仁赴瑞士欲執行安樂死，駐瑞士代表谷瑞生近日探望講了2個故事，鼓勵他再打一場人生延長賽，傅達仁聽後微笑以對，還秀出一段現場轉播棒球賽的看家本領。

傅達仁近日接受台灣媒體採訪，表示執行安樂死時間暫訂在6月7日瑞士早上11點（台灣時間下午5點），媒體指出他在電話中聽來語氣愉悅。

此外，傅達仁昨晚在臉書表示，谷瑞生特別選了間山東餐廳，讓山東出生的他在異鄉嚐到了家鄉的滋味，並提到谷瑞生講了2個故事力勸不要走。

谷瑞生今天對中央社表示，這是他與傅達仁的第一次見面，可以看出餐敘上傅達仁身體非常不舒服，一直吃藥，也一直跑廁所，他非常不忍，也深刻感受到傅達仁家人的承擔，是他最強的後盾。