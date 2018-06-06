傅達仁安樂死倒數 不忘秀轉播棒球奇技

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）資深媒體人傅達仁赴瑞士欲執行安樂死，駐瑞士代表谷瑞生近日探望講了2個故事，鼓勵他再打一場人生延長賽，傅達仁聽後微笑以對，還秀出一段現場轉播棒球賽的看家本領。
傅達仁近日接受台灣媒體採訪，表示執行安樂死時間暫訂在6月7日瑞士早上11點（台灣時間下午5點），媒體指出他在電話中聽來語氣愉悅。
此外，傅達仁昨晚在臉書表示，谷瑞生特別選了間山東餐廳，讓山東出生的他在異鄉嚐到了家鄉的滋味，並提到谷瑞生講了2個故事力勸不要走。
谷瑞生今天對中央社表示，這是他與傅達仁的第一次見面，可以看出餐敘上傅達仁身體非常不舒服，一直吃藥，也一直跑廁所，他非常不忍，也深刻感受到傅達仁家人的承擔，是他最強的後盾。
谷瑞生席間引述馬丁路德（Martin Luther）名言:「如果我知道明天是世界末日，我在今天仍會種一棵蘋果樹」、以及在台服務逾50年、現已90歲的瑞士籍修女所言「生命之鑰在於勇氣」，為傅達仁打氣。
谷瑞生指出，傅達仁聽後表示上帝在瑞士開了一扇安樂死之窗，谷進一步說「這扇窗不適用前輩，因你尚有待續傳承之事，例如引導青年奮發向上，不吸毒、不詐騙、不入幫派」，傅以微笑回應。
傅達仁隨後並秀一段過去現場轉播棒球本領，「打擊出去，一支強勁三游間滾地球，游擊手撲身接下，側傳二壘，再傳一壘」，緊接著與谷瑞生齊喊「雙殺」！
谷瑞生說，他在席間一直鼓勵傅達仁只要有口氣在，即使是「兩好三壞滿球數」，也會打出安打，甚至是滿貫全壘打，請再打一場延長賽吧！臨別時，谷瑞生特別說：「大家台北見。」
不過，傅達仁說「讓禱告來決定」，面部表情已露去意甚堅。（編輯：高照芬）1070606