材料塑料級醋片 打入義大利眼鏡框架市場

（中央社記者潘智義台北6日電）材料-KY今天表示，6月已成功開發出最高級別的塑料級醋片，成功打入義大利眼鏡框架市場，產品也可用於髮夾、螺絲起子把手、鞋帶頭等領域，帶動下半營收及獲利成長。

材料-KY指出，醋酐加木漿可製成醋片，其中塑料級醋片可製成膠粒，再做成膠板，為眼鏡架等的材料；紡織級醋片則製成醋酸纖維絲束，可做香菸濾嘴、濾水器濾心、面膜、紙尿褲、彩色筆的筆心等。

材料-KY表示，塑料級醋片已打入義大利眼鏡框架市場，有助獲利提升，但紡織級醋片也有不錯發展機會，尤其是新興市場對香菸的需求大，帶動濾嘴的商機，雖然抽菸不好，但有濾嘴過濾總是能降低對身體的負面影響。