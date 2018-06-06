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中央社

材料塑料級醋片 打入義大利眼鏡框架市場

中央社2018/06/06 19:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北6日電）材料-KY今天表示，6月已成功開發出最高級別的塑料級醋片，成功打入義大利眼鏡框架市場，產品也可用於髮夾、螺絲起子把手、鞋帶頭等領域，帶動下半營收及獲利成長。

材料-KY指出，醋酐加木漿可製成醋片，其中塑料級醋片可製成膠粒，再做成膠板，為眼鏡架等的材料；紡織級醋片則製成醋酸纖維絲束，可做香菸濾嘴、濾水器濾心、面膜、紙尿褲、彩色筆的筆心等。

材料-KY表示，塑料級醋片已打入義大利眼鏡框架市場，有助獲利提升，但紡織級醋片也有不錯發展機會，尤其是新興市場對香菸的需求大，帶動濾嘴的商機，雖然抽菸不好，但有濾嘴過濾總是能降低對身體的負面影響。

材料-KY統計，5月營收新台幣1.44億元，較去年同期成長26%。累計1月至5月營收7.23億元，較去年同期成長15%，主要為塑料級醋片銷售成長貢獻。

材料-KY表示，布局上下游原料及產品，除了讓競爭對手難以跨入市場外，更是公司獲利穩定成長的最佳保證。醋片的主要市場在中國大陸，絲束主要市場集中在北非、南美、中東、東南亞等新興市場。

材料-KY說，引進上游及下游的的策略夥伴，以收事半功倍之效；從引進絲束廠的策略股東Macrifer，到醋片廠的上游醋酐廠魯南化工，及醋片廠的下游膠粒膠板廠祈耀公司，就是擴大產能，及快速開發出好產品的最佳策略。

材料-KY強調，雖然短期醋片的原物料醋酐上漲，侵蝕獲利，未來隨著醋酐成本逐季的下滑，除將還原應有的獲利表現外，再加上塑料級產品的客戶端的布局完成，產品價量都可望更上層樓。

材料-KY連續3年都分配每股5元的現金股利，殖利率超過4%。(編輯：陳永昌)1070606

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