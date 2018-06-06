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葉元之：蘇貞昌攬功勞　蘇辦反問朱侯這2年奔走了什麼

記者陳志仁／新北報導2018/06/06 23:26
▲葉元之今（6）日特別到蘇貞昌的看板前出示公文指出，蘇貞昌不僅連神明都敢騙，還騙市民，已從「衝衝衝」變成「騙騙騙」。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.06）
▲葉元之今（6）日特別到蘇貞昌的看板前出示公文指出，蘇貞昌不僅連神明都敢騙，還騙市民，已從「衝衝衝」變成「騙騙騙」。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.06）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌5日掛上首面選舉看板，寫著「A7合宜宅汙水，朱立倫、侯友宜做不到」、「蘇貞昌24天解決！」新北市議員參選人葉元之今（6）日質疑，中央早在5月8日核定要用專管解決，痛批蘇貞昌「不僅騙神明、還騙市民」。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞回應，請問這2年來，朱立倫、侯友宜擔任新北市長、副市長的期間，為了A7合宜宅汙水的問題奔走了什麼？政府的運作，不是靠公文的往返，解決問題必須要有積極的作為。

葉元之今日特別到蘇貞昌的看板前出示公文指出，蘇貞昌4月26日拜訪新北市議會議長蔣根煌，宣稱蔣根煌請他協助處理桃園龜山A7合宜住宅排放汙水到新北市新莊的問題；並於5月21日宣稱他一通電話向行政院長賴清德爭取到8000萬元預算，24天將問題解決，企圖把所有功勞往自己的身上攬。

葉元之表示，A7合宜住宅排放汙水的問題，新北市政府、桃園市政府及中央政府經過多次的研商，中央在民國105年承諾全額補助A7合宜宅的污水處理廠，今年4月也上網招標；此外，汙水處理廠尚未蓋好前，新北市政府在今年建議桃園市政府設立專管，將汙水排放至桃園境內的南崁溪，獲內政部營建署同意。

葉元之說，蘇貞昌5月21日宣稱將此問題解決前，新北市、桃園市和中央就已經把問題解決，但蘇貞昌把功勞全往自己身上攬，根本就是「詐騙集團」，不僅連神明都敢騙，還騙市民，蘇貞昌已從「衝衝衝」變成「騙騙騙」；也酸蘇貞昌的看板，蘇貞昌不敢正面面對市民，應該是知道騙票會被揭發，無臉面對大家。

關鍵字蘇貞昌朱立倫侯友宜葉元之黃韋鈞a7合宜宅選舉
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