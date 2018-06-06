葉元之：蘇貞昌攬功勞　蘇辦反問朱侯這2年奔走了什麼

民進黨新北市長參選人蘇貞昌5日掛上首面選舉看板，寫著「A7合宜宅汙水，朱立倫、侯友宜做不到」、「蘇貞昌24天解決！」新北市議員參選人葉元之今（6）日質疑，中央早在5月8日核定要用專管解決，痛批蘇貞昌「不僅騙神明、還騙市民」。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞回應，請問這2年來，朱立倫、侯友宜擔任新北市長、副市長的期間，為了A7合宜宅汙水的問題奔走了什麼？政府的運作，不是靠公文的往返，解決問題必須要有積極的作為。

葉元之今日特別到蘇貞昌的看板前出示公文指出，蘇貞昌4月26日拜訪新北市議會議長蔣根煌，宣稱蔣根煌請他協助處理桃園龜山A7合宜住宅排放汙水到新北市新莊的問題；並於5月21日宣稱他一通電話向行政院長賴清德爭取到8000萬元預算，24天將問題解決，企圖把所有功勞往自己的身上攬。