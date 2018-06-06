空污法遭指恐架空刑法　環署：各有功能互補

不過，蘋果日報評論日前對此指出，空污法修正草案中攸關「空氣污染罪」的相關條文通過後，恐將與甫三讀的刑法「環境污染罪」相關條文形成法規競合關係；若兩者規範立場不一致，萬一未來司法實務採取「後法排除前法、特別法排除普通法」的概括說法來解釋兩者適用關係，刑法恐將被空污法架空。

為了回應司改國是會議，立法院日前三讀通過刑法修正案，將環境污染罪由具體危險犯改採抽象危險犯等，盼能防堵過往重大污染行為屢次因難以證明符合「致生公共危險」要件而被輕縱的實務困境。

（中央社記者吳欣紜台北6日電）媒體評論指出，刑法修正案將環境污染罪由具體危險犯改採抽象危險犯等相關條文，恐被空氣污染防制法修正草案架空。環保署今天澄清，兩部法律的修正案各有其功能，可互補不足。

行政院環境保護署今天發布新聞稿指出，空污法修正草案第53條就是在落實司改國是會議將具體危險犯改採抽象危險犯的結論，能使原本空污法行政刑罰中必須產生具體危害的要件，修正為能以明確判准定義的抽象危險，使排放有害空氣污染物的罪責判斷明確而有效執行。

根據空污法修正草案第53條內容，公私場所固定污染源排放管道排放有害空氣污染物逾排放限值1000倍者，處3年以下有期徒刑；犯前項之罪而有情節重大者，處5年以下有期徒刑；負責人或監督策劃人員犯前項之罪者，得加重其刑至二分之一。

環保署強調，空污法修正草案第53條規定的處罰要件「排放有害空氣污染物逾限值1000倍」與刑法所指「排放有害健康之物」範疇並不完全相同，若排放非空污法公告的有害空氣污染物種類，但屬於刑法所指的有害健康之物，或排放空污法所公告的有害空氣污染物排放限值未達1000倍者，仍可依刑法法條處罰。

環保署也指出，一行為若同時違反刑法及空污法刑罰規定，因刑法相關規定的徒刑較空污法修正草案第53條所定刑罰規定為重，目前依法院實務見解認為此屬想像競合犯，可依刑法第55條想像競合犯規定從重處斷。

此外，由於現行刑法分則未獨立處罰法人，因此法人部分仍適用空污法刑罰有關法人的處罰規定，因此兩部法律的修正案各有其功能也可互補不足，並不會有刑法被空污法所架空的問題。（編輯：管中維）1070606