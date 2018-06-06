三總澎湖分院大量傷患演練 模擬應變指揮機制

（軍聞社記者蔡宗恆澎湖6日電）三軍總醫院澎湖分院配合「漢光34號演習」實兵演練，進行大量傷患處置，在操演實況中，三總澎湖分院展現高專業、高效率的能力，有效驗證國軍面對大量傷患應變指揮機制及衛勤作業能量。

下午陸軍一支部衛生連官兵開救護車，模擬將戰傷官兵後送至三總澎湖分院，演練「傷患卸載搬」、「檢傷分類」、「傷情交接」、「緊急救護」、「衛材籌補」及「血庫作業」等課目，過程逼真、緊湊，充分展現國軍醫護團隊高效率的緊急醫療應處能力。

澎防部指揮官黃中將也全程視導，肯定澎湖分院在面臨大量傷患演練時，能迅速開設檢傷分類站，分流實施緊急救護與提供醫療照護，讓官兵可以儘速康復，再度投入戰場。

澎湖分院院長張中校表示，本次「漢光34號演習」大量傷患處置

演練的重點，在於能否有效支援後送傷患的緊急救治，並結合大量傷患到院後，醫療人員從檢傷分類到各治療區的治療安置，在短暫時間內，完成一次到位的作業流程，驗證軍醫院面對突發狀況時，各項醫療處置環節能緊密結合，發揮緊急救援能量。

此外，澎防部也與澎湖分院共同開設戰時心衛中心，模擬面對戰鬥衰竭人員，心輔官、心輔老師及醫官如何透過HRV心率變異分析紀錄儀了解官兵情緒狀況，並透過壓力身心自我檢表，檢測出輕，重度戰鬥衰竭人員 ，進而給予及時的輔導或轉送，以提升官兵心理素質。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社