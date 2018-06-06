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中央社

姚文智：23日辦大型造勢晚會 破除棄保謠言

中央社2018/06/06 19:50
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北6日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，將於23日舉辦大型造勢晚會，預計邀請行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等重量級人士出席，破除「打假球」、「棄保」等謠言。

姚文智說，未來最重要的對手當然是台北市長柯文哲，棄保的謠言都是網軍和特定媒體搭配假民調別有所圖的放話，6月23日的大型造勢晚會上，中央到地方全體總動員，黨內精銳盡出，都會站出來。

姚文智今天接受廣播節目主持人鄭弘儀節目專訪，就選戰人事布局、青年租屋津貼、大巨蛋案等議題提出看法，並宣布將舉辦大型造勢晚會，以黨主席說的全黨傾巢而出的整裝態勢，破除謠言。

針對選戰人事布局，姚文智表示，未來將籌組策略委員會，由姚立明擔任召集人；立法委員吳思瑤至少會是執行總幹事或首席發言人，前雲林縣長蘇治芬，未來至少是全國後援會總會長。

姚文智再度解釋青年租屋津貼政策，表示在社會住宅產量足夠前，短期的政策方向為「青年租屋券」，單身青年租屋券，每人一生兩次，每次可領取一年，每個月新台幣3000元，年輕的夫妻每月補貼5000元，每年有一萬個名額，經過計算市府支出在單身者部分4億多元，小夫妻約6億多元。

鄭弘儀提到拆除中正紀念堂圍牆來凝聚基層，姚文智則表示圍牆當然可以馬上拆，但除了拆圍牆，蔣介石銅像更該遷移，中正紀念堂可先做為南門市場、東門市場改建時的中繼市場，未來則可轉化為「故宮二館」。

談到大巨蛋案，姚文智主張解約、市府接管，而且合約自始不法，根本不需要賠償，相較於柯文哲，他根本不認識趙藤雄，所以沒有解約不了的問題。

鄭弘儀問到是否續辦雙城論壇，姚文智說，未來會辦「台北與曼谷」、「台北與東京」、「台北跟首爾」等，以首都對首都的方式辦雙城論壇，首都市長應該要補足外交不足，總統無法出訪的國家，用首都市長的身分代表台灣進行城市外交交流。

姚文智還提到，現在柯文哲與上海往來，會變成與其他國家往來的阻力，背後原因在於只與中國交流，會失去台北成為首都的主體性，會被中國牽著鼻子走，這就是政治力滲透影響城市發展。（編輯：李亨山）1070606

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