NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈「NEWS」成員灌酒未成年少女陽岱鋼首度猛打賞　巨人中斷3連敗8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美商會憂能源轉型過快 經部：有利相關產業

中央社2018/06/06 19:55
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北6日電）台北市美國商會今天對能源轉型過快可能造成產業成本壓力表達擔憂，經濟部表示，台灣電價較鄰近國家相對低廉，且發展再生能源可望帶動相關產業發展，整體而言對產業應有助益。

台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，直指雖贊同再生能源，但若轉型過快，會大幅提升能源的成本壓力，可能對吸引國內外製造業投資產生負面影響。

經濟部能源局副局長李君禮受訪表示，政府針對能源轉型已擬定路徑圖，目標在能源轉型同時穩定供電，雖然2016年至2025年平均電價每度推估上漲0.5元，但相對於其他國家，台灣電價還是非常低。

除能源結構改變外，李君禮說，推動能源轉型的另一重點在帶動國內相關產業發展，如太陽光電產業鏈已相當完整，對其投資一定有助未來產業發展；目前正大力推動的離岸風電，國內能量雖尚不完整，但有些國內業者是有「潛力」，雖缺乏經驗，經過與國外廠商合作的學習階段，可望更快打入綠能產業供應鏈。

此外，美國商會也對政府中基層人員創新精神不足表達關切，例如新產品申請證照或批准程序拖太久，且成功率不明確，造成台灣企業與消費者轉至香港或新加坡投資等，經濟部中小企業處處長吳明機表示，在金融方面目前已有金融監理沙盒改善法規障礙，而針對新創產業遇到的法規灰色地帶問題，中企處目前會從旁協助業者與主管機關溝通，盡量透過法規解釋來解決。

中企處現也正在研擬創新法規沙盒草案，但因涉及層面廣，不如金融監理沙盒單純，目前尚未設定提出草案的時間表；不過，針對5G、無人載具等較重點創新產業，都已有相關條例在立法院候審，相信有助這類產業未來在台灣發展。（編輯：鄭雪文）1070606

世足熱身賽取消 以色列防長...福建對台66條 鎖定未曾赴...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan