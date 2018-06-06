美商會憂能源轉型過快 經部：有利相關產業

經濟部能源局副局長李君禮受訪表示，政府針對能源轉型已擬定路徑圖，目標在能源轉型同時穩定供電，雖然2016年至2025年平均電價每度推估上漲0.5元，但相對於其他國家，台灣電價還是非常低。

台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，直指雖贊同再生能源，但若轉型過快，會大幅提升能源的成本壓力，可能對吸引國內外製造業投資產生負面影響。

除能源結構改變外，李君禮說，推動能源轉型的另一重點在帶動國內相關產業發展，如太陽光電產業鏈已相當完整，對其投資一定有助未來產業發展；目前正大力推動的離岸風電，國內能量雖尚不完整，但有些國內業者是有「潛力」，雖缺乏經驗，經過與國外廠商合作的學習階段，可望更快打入綠能產業供應鏈。

此外，美國商會也對政府中基層人員創新精神不足表達關切，例如新產品申請證照或批准程序拖太久，且成功率不明確，造成台灣企業與消費者轉至香港或新加坡投資等，經濟部中小企業處處長吳明機表示，在金融方面目前已有金融監理沙盒改善法規障礙，而針對新創產業遇到的法規灰色地帶問題，中企處目前會從旁協助業者與主管機關溝通，盡量透過法規解釋來解決。

中企處現也正在研擬創新法規沙盒草案，但因涉及層面廣，不如金融監理沙盒單純，目前尚未設定提出草案的時間表；不過，針對5G、無人載具等較重點創新產業，都已有相關條例在立法院候審，相信有助這類產業未來在台灣發展。（編輯：鄭雪文）1070606