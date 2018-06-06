福建對台66條 鎖定未曾赴陸者擴大交流

（中央社廈門6日電）中國大陸福建省對台統戰工作鎖定未曾赴陸者擴大交流。福建官方今天在公布的「對台66條」中提到，「鼓勵未來過大陸的台灣同胞來閩參訪交流，邀請單位提供相應接待便利服務。」

中國大陸國務院台灣事務辦公室2月推出「對台31條」以後，福建今天祭出的「對台66條」比上海1日發布的「對台55條」多出10條。從中不難看出，各地方在響應中央涉台政策的較勁意味濃厚。

根據海峽論壇官網，福建省人民政府台灣事務辦公室與福建省發展和改革委員會今天公布「關於印發福建省貫徹『關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施』實施意見的通知」。