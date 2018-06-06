福建對台66條 鎖定未曾赴陸者擴大交流

（中央社廈門6日電）中國大陸福建省對台統戰工作鎖定未曾赴陸者擴大交流。福建官方今天在公布的「對台66條」中提到，「鼓勵未來過大陸的台灣同胞來閩參訪交流，邀請單位提供相應接待便利服務。」
中國大陸國務院台灣事務辦公室2月推出「對台31條」以後，福建今天祭出的「對台66條」比上海1日發布的「對台55條」多出10條。從中不難看出，各地方在響應中央涉台政策的較勁意味濃厚。
根據海峽論壇官網，福建省人民政府台灣事務辦公室與福建省發展和改革委員會今天公布「關於印發福建省貫徹『關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施』實施意見的通知」。
福建這66條對台政策涵蓋4大面向，包括「擴大閩台經貿合作」27條、「支持台胞在閩實習就業創業」22條、「深化閩台文化交流」8條、「方便台胞在閩安居樂業」9條。
在「深化閩台文化交流」部分，其中一條提到，「鼓勵未來過大陸的台灣同胞來閩參訪交流，邀請單位提供相應接待便利服務」。不過，「對台66條」未具體說明「相應接待便利服務」內容為何。
由於過去多項調查都顯示，逾5成台灣人未去過中國大陸，且年紀越輕的台灣民眾去過大陸的比例越低。因此，前述政策鎖定未曾赴陸的台灣人，陸方用意明顯，在於單方面擴大兩岸人員交流往來。
此外，「對台66條」也提到，對福建省承接台灣青年實習實訓符合條件的企業、事業單位，且在福建實習實訓時間連續不低於15天者，按每人人民幣5000元（新台幣約2.3萬元）的標準，由財政分級補助承接單位。（編輯：陳家倫/邱國強）1070606