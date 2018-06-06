NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈「NEWS」成員灌酒未成年少女陽岱鋼首度猛打賞　巨人中斷3連敗8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

福建對台66條 鎖定未曾赴陸者擴大交流

中央社2018/06/06 20:04
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社廈門6日電）中國大陸福建省對台統戰工作鎖定未曾赴陸者擴大交流。福建官方今天在公布的「對台66條」中提到，「鼓勵未來過大陸的台灣同胞來閩參訪交流，邀請單位提供相應接待便利服務。」

中國大陸國務院台灣事務辦公室2月推出「對台31條」以後，福建今天祭出的「對台66條」比上海1日發布的「對台55條」多出10條。從中不難看出，各地方在響應中央涉台政策的較勁意味濃厚。

根據海峽論壇官網，福建省人民政府台灣事務辦公室與福建省發展和改革委員會今天公布「關於印發福建省貫徹『關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施』實施意見的通知」。

福建這66條對台政策涵蓋4大面向，包括「擴大閩台經貿合作」27條、「支持台胞在閩實習就業創業」22條、「深化閩台文化交流」8條、「方便台胞在閩安居樂業」9條。

在「深化閩台文化交流」部分，其中一條提到，「鼓勵未來過大陸的台灣同胞來閩參訪交流，邀請單位提供相應接待便利服務」。不過，「對台66條」未具體說明「相應接待便利服務」內容為何。

由於過去多項調查都顯示，逾5成台灣人未去過中國大陸，且年紀越輕的台灣民眾去過大陸的比例越低。因此，前述政策鎖定未曾赴陸的台灣人，陸方用意明顯，在於單方面擴大兩岸人員交流往來。

此外，「對台66條」也提到，對福建省承接台灣青年實習實訓符合條件的企業、事業單位，且在福建實習實訓時間連續不低於15天者，按每人人民幣5000元（新台幣約2.3萬元）的標準，由財政分級補助承接單位。（編輯：陳家倫/邱國強）1070606

美商會憂能源轉型過快 經部...杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan