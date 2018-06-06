杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

中國近年來在南海擴張軍力，根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）公開的衛星照片，北京已把南海多座礁石填充為人工島，並打造成軍事基地，其中數座位於菲國聲索主權的海域範圍內。

杜特蒂今天結束南韓訪問之行返回馬尼拉，他在馬尼拉國際機場被媒體記者問及南海議題時說，出兵南海等於要士兵們去自殺，「你們認為士兵們會聽我的命令嗎？」

（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天再次重申，難以在南海與中國硬碰硬，他並表示，對中國宣戰，不但士兵不會聽令，還可能引發軍變。

菲國部份觀察人士及反對陣營抨擊杜特蒂在南海爭議上，對北京態度軟弱。

但對杜特蒂而言，態度要強硬不外乎宣戰一途，他說，在南海爭議上，菲律賓很難指望美國或其他國家出手相助，「如果我的軍警全都死在南海，誰要負責？人民會在黎薩公園把我處決。」

黎薩公園是菲律賓民族英雄黎薩（Jose Rizal）於1896年12月30日被西班牙殖民者處決的地方。

杜特蒂還說，在南海向中國宣戰是「自找麻煩，軍人或警察將會推翻我。」

菲律賓從1986年開始，已經發生過兩次由軍警支持的人民革命，第一次推翻了獨裁者馬可仕（FerdinandMarcos）總統，第二次推翻被指貪汙的艾斯特拉達（Joseph Estrada）總統。

在前總統艾奎諾夫人（Corazon Aquino）及前總統雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）的任內，菲國也發生了多次的流產軍事政變。（編輯：高照芬）1070606