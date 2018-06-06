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選前利多？朱立倫宣布國三教室優先安裝冷氣

記者陳志仁／新北報導2018/06/06 23:16
▲朱立倫認為，新北市也可以今天就宣布公立國中、小全面加裝冷氣，但這不是負責任的作法。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.06）
▲朱立倫認為，新北市也可以今天就宣布公立國中、小全面加裝冷氣，但這不是負責任的作法。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.06）

民進黨新北市議會總召李坤城4日的市政總質詢時，質詢新北市長朱立倫是否讓全市的中小、學教室裝冷氣，當時朱立倫回應無相關的預算；豈料，朱立倫 6 日接受國民黨新北市議會黨團的聯合質詢時，就宣布有升學需求的國中三年級優先安裝。

新北市議員連斐璠說，夏天高溫動輒36、37度，小朋友須忍受悶熱的上課環境，影響學習的品質，希望市府在學校全面的加裝冷氣，並有需求的學校先提出，再評估可行性；新北市議員陳明義則建議，不一定要裝冷氣，可以裝設空調的系統，讓學童在舒適的環境上課。

朱立倫認為，新北市也可以今天就宣布公立國中、小全面加裝冷氣，但這不是負責任的作法，會先把所有學校的屋頂、斜屋頂、隔熱、降溫等設施做好，其次是學校全面實施智慧的節能，否則一味加裝冷氣會引來環保團體的批評；此外，務實地先在9年級（國中三年級）的學生教室裝設冷氣，其它的再持續進行。

教育局長林奕華補充，斜屋頂可解決漏水及降溫5至8度，達到節能效果，新北市公立國中、小已全面裝設智慧電錶、建置電力監控中心統一管理，所有負載用電也逐步採高效能的設備；目前9年級教室總數為1092間，已有456間裝設冷氣，未裝冷氣的636間，以每間教室20萬元計算，初步估計需要1億2720萬元。

關鍵字朱立倫連斐璠李坤城陳明義教育局長林奕華冷氣
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