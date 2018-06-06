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少棒／五虎齊發威　富田擊敗東園搶下季軍

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/06 20:43
▲「富田五虎」左起湯恩宇、陳靖澤、陳靖愉、高健豪、柳益宸。（圖／黃建霖攝）
▲「富田五虎」左起湯恩宇、陳靖澤、陳靖愉、高健豪、柳益宸。（圖／黃建霖攝）

國小棒球運動聯賽軟式組今(6)日進行最後一日的賽程，富田國小在昨日敗給中正國小後並沒有就此洩氣，在本場對上東園的比賽，他們靠著小五強打陳靖愉兩支關鍵的安打，以及第2任投手湯恩宇5又1/3局的好投，終場就以3:0拿下本屆賽會的季軍，再次刷新隊史新高。

富田國小昨天和中正國小纏鬥到最後才以0:2惜敗，今天對上經驗較為不足的東園，可說是勢在必得。雖然首任投手柳益宸在面對壓力的情況下，控球出了點狀況，不過好在接手的湯恩宇壓制住了對方火力，沒有讓對手攻下分數。

而打線方面，擔任第2棒的陳靖愉在首局就敲出安打、並靠著對方的守備失誤一路上到三壘，最終富田單局打回2分、取得領先；而在2局下陳靖愉再度建功，在二壘有人時，他擊出三壘安打，將跑者送回本壘，讓富田多添1分保險分，終場就以3分之差擊敗對手。

陳靖愉打擊方式非常特殊，是模仿大聯盟日籍球星鈴木一朗所練成的，隊友也戲稱他為「富田鈴木一朗」。不過其實他在這一次賽會打擊陷入低潮，此前總共只敲出1安，今天打擊大爆發，總算是一吐怨氣。

哥哥是陣中王牌投手陳靖澤，但陳靖愉卻沒有繼承到前者的身高，不過他不以為意，認為打擊是靠技巧取勝，還嗆聲說自己打過哥哥很多支安打。

而除了兩兄弟之外，擔任打線3、4棒的湯恩宇和柳益宸，不僅打擊出色、同時也是球隊所倚靠的重要投手，前者心態宸穩，而後者則是速度飛快，各有各的特色。

不過要說最受教頭王子燦欣賞的，當然還是當家捕手高健豪，他不僅守備相當出色，腦筋也動得很快，因此總能依照場上形勢來改變配球，深得王子燦的信賴。

這5名球員雖然風格迴異，但都是球隊重要的球員，而除了陳靖愉外，另外4人都將於今年畢業，他們也相約到麟洛國中再繼續當隊友，未來或許有機會看到昔日的「富田五虎」於青少棒戰場上一起發光發熱。

 

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