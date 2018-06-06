少棒／五虎齊發威　富田擊敗東園搶下季軍

國小棒球運動聯賽軟式組今(6)日進行最後一日的賽程，富田國小在昨日敗給中正國小後並沒有就此洩氣，在本場對上東園的比賽，他們靠著小五強打陳靖愉兩支關鍵的安打，以及第2任投手湯恩宇5又1/3局的好投，終場就以3:0拿下本屆賽會的季軍，再次刷新隊史新高。

富田國小昨天和中正國小纏鬥到最後才以0:2惜敗，今天對上經驗較為不足的東園，可說是勢在必得。雖然首任投手柳益宸在面對壓力的情況下，控球出了點狀況，不過好在接手的湯恩宇壓制住了對方火力，沒有讓對手攻下分數。

而打線方面，擔任第2棒的陳靖愉在首局就敲出安打、並靠著對方的守備失誤一路上到三壘，最終富田單局打回2分、取得領先；而在2局下陳靖愉再度建功，在二壘有人時，他擊出三壘安打，將跑者送回本壘，讓富田多添1分保險分，終場就以3分之差擊敗對手。