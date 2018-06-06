觸控面板雙雄5月營收 一增一減

（中央社記者潘智義台北6日電）蘋果觸控面板供應商TPK-KY（宸鴻）今天公布5月合併營收月減2成，GIS-KY（業成）公布5月合併營收月增0.88%。

宸鴻自結5月合併營收新台幣52.02億元，較4月減少21.7%，較去年同期減少26.9%。

業成公布，5月自結合併營收為80.06億元，較4月增加0.88%，較去年同期增加1.31%。累計1至5月合併營收為378.68億元，較去年同期增加14.34%。

宸鴻日前指出，第2季是產業谷底，第3季可望進入旺季，但整體來看業績應持平或小幅成長，不會有太大的高潮；迎接可撓式觸控面板搭配可折疊式手機的趨勢，宸鴻已投入奈米銀觸控技術研發，並將材料標準化，已送樣給客戶，今年內將添購生產設備。預計奈米銀產品2019年起步，2020年可望增溫。