子宮外孕奪婦命 疏失醫賠480萬元獲緩刑

鄭姓女子返家服用藥物後嘔吐，甚至腹痛無力行走，當晚重回診所就診。蘇姓醫師見女子出現腹部劇痛幾近休克、臉色蒼白、冒冷汗等子宮外孕造成的內出血臨床表徵，僅施打止吐針，表示只要多休息、補充水分即可。

台灣高等法院判決書指出，懷孕的鄭姓女子民國99年因暈眩、下腹部劇痛，向新竹市蘇姓醫師求診。蘇姓醫師超音波檢查發現子宮內無胚囊，未進一步安排抽血檢測，即診斷為骨盆腔發炎，開立口服藥。

（中央社記者蕭博文台北6日電）蘇姓婦產科醫師被控不察鄭姓女子有子宮外孕明顯徵兆，未進一步檢查處置，導致鄭女錯失治療身亡。高院更一審今天依業務過失致死罪判蘇男2年徒刑，緩刑5年，賠償480萬元。

鄭姓女子就診後翌日凌晨，出現尿失禁及昏厥症狀，經送醫急救數日後，仍因右輸卵管子宮外孕破裂造成腹腔出血，最後因腦部缺氧合併多重器官衰竭不治死亡。

蘇姓醫師否認有醫療過失，但高院更一審認為，蘇男從事婦產科醫師業務已20餘年，深知子宮外孕未立即處理將有生命危險，卻在被害人子宮外孕徵狀十分明顯之下，未進一步檢查排除子宮外孕，已違反醫療常規。

更一審認為，蘇姓醫師未善盡職責，輕忽症狀，導致被害人錯失治療機會，判刑2年，但考量醫療案件特殊性及讓被害人繼承人獲得實質賠償，並認為蘇男應無再犯之虞，緩刑5年，另賠償家屬新台幣480萬元。

蘇姓醫師一審被判刑2年，二審維持2年徒刑但緩刑5年，須賠償女子丈夫300萬元。案經最高法院發回，高院更一審今天仍判2年徒刑、緩刑5年，改賠償女子丈夫、兒子、父母共480萬元，仍可上訴。（編輯：方沛清）1070606