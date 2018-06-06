大馬中資油氣管開發案疑涉弊 納吉否認

（中央社吉隆坡6日綜合外電報導）馬來西亞財長5日表示，前首相納吉執政時和中國企業簽訂的94億令吉（新台幣704億元）油氣管開發案「疑點重重」，很可能和一馬發展公司弊案有關。納吉隨後否認當中涉及不法。

法新社和星洲日報報導，馬來西亞財政部旗下全資子公司蘇里亞策略能源資源（SSER）2016年和中國天然氣管道局簽約，將一條輸氣管和一條輸油管的建造工程發包給這家中國國有企業，合約價值94億令吉。

馬來西亞新政府財政部長林冠英發布聲明指出，5月大選失利後下台的納吉（Najib Razak）政府，已支付82億5000萬令吉的工程款給中國天然氣管道局，幾乎占合約總額的88%，但計畫只有13%完工。