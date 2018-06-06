大馬中資油氣管開發案疑涉弊 納吉否認

（中央社吉隆坡6日綜合外電報導）馬來西亞財長5日表示，前首相納吉執政時和中國企業簽訂的94億令吉（新台幣704億元）油氣管開發案「疑點重重」，很可能和一馬發展公司弊案有關。納吉隨後否認當中涉及不法。
法新社和星洲日報報導，馬來西亞財政部旗下全資子公司蘇里亞策略能源資源（SSER）2016年和中國天然氣管道局簽約，將一條輸氣管和一條輸油管的建造工程發包給這家中國國有企業，合約價值94億令吉。
馬來西亞新政府財政部長林冠英發布聲明指出，5月大選失利後下台的納吉（Najib Razak）政府，已支付82億5000萬令吉的工程款給中國天然氣管道局，幾乎占合約總額的88%，但計畫只有13%完工。
林冠英還表示，這些開發案的資金85%由中國進出口銀行提供，其餘透過發行伊斯蘭債券取得。但這些融資和發債都由馬國政府提供擔保。
納吉目前遭控自國家財富基金一馬發展公司（1MDB）貪汙數十億美元。上述油氣輸送管建造合約，包括在納吉在位時簽訂的一系列北京支持的大型建設計畫。這令人更加懷疑，中國協助醜聞纏身的納吉清償一馬發展公司累積的債務。
林冠英表示，他已指派官員針對這些「高度可疑交易」向反貪當局遞交報告。他還說，蘇里亞公司和深陷醜聞的一馬發展公司前子公司SRC國際有關聯，「我們握有文件，證明…這全是一馬發展公司詐欺案的一部分。」
納吉5日晚間則發布聲明，強調這些開發案並無不法。他說，他和中國總理李克強2017年在北京見證這批合約的合作備忘錄（MOU）簽署。
納吉還表示，他「有信心」這批合約遵守所有必要程序和法律。他還提醒，「做出這類具高度政治意圖並牽涉外國國有企業的公開指控時」，應該要「十分謹慎」，因為「可能會對對外關係和國際貿易構成負面影響」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070606