抗通膨 印度央行4年來首度升息一碼

（中央社記者康世人新德里6日專電）印度央行印度儲備銀行今天宣布把附買回利率（Repo rate）調升25個基點到6.25%，這是印度央行4年半來首度升息，考量的因素主要是原油價格上漲使通膨升溫疑慮加深。
印度儲備銀行（RBI）下午在結束貨幣政策委員會會議後公布雙月貨幣政策聲明說，所有6名委員都支持調升利率，央行決定把附買回利率調升25個基點達到6.25%，起保持中立立場。
聲明表示，印度央行4月召開貨幣政策委員會時擔憂通貨膨脹趨勢基礎線的主要上行風險已經顯現，印度原油價格已上漲12%，比預期漲幅來得更大，也比預期時間要早且更持久。
聲明指出，原油價格最近一直處於波動狀態，這位通膨未來前景帶來相當大的不確定性，無論是上漲或下跌。
印度央行說，從4月初召開會議時就已注意到印度原油價格由每桶66美元上漲到每桶74美元；隨著全球其他商品價格上漲，及全球金融市場近期的發展，導致成本壓力轉強。
聲明表示，從央行5月的家庭調查可明顯看出，家庭通膨預期顯著上升。
印度最近的零售通膨達4.85%，已超過印度央行貨幣政策委員會所設定的目標4%
此外，印度央行維持對印度2018到2019財政年度的國內生產毛額（GDP）達7.4%，並未改變。
新德里電視台（NDTV）報導，印度央行總裁巴特爾（Urjit Patel）在記者會上表示，印度2017到2018財年的GDP成長預估已經修正，預估可達6.7%，這是在受糧食與園藝產量創歷史新高、工業成長強勁與服務業活動復甦等因素支撐。（編輯：高照芬）1070606