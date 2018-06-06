抗通膨 印度央行4年來首度升息一碼

（中央社記者康世人新德里6日專電）印度央行印度儲備銀行今天宣布把附買回利率（Repo rate）調升25個基點到6.25%，這是印度央行4年半來首度升息，考量的因素主要是原油價格上漲使通膨升溫疑慮加深。

印度儲備銀行（RBI）下午在結束貨幣政策委員會會議後公布雙月貨幣政策聲明說，所有6名委員都支持調升利率，央行決定把附買回利率調升25個基點達到6.25%，起保持中立立場。

聲明表示，印度央行4月召開貨幣政策委員會時擔憂通貨膨脹趨勢基礎線的主要上行風險已經顯現，印度原油價格已上漲12%，比預期漲幅來得更大，也比預期時間要早且更持久。