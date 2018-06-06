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中央社

馬克宏拼改革 法國會議員工時暴增叫苦

中央社2018/06/06 20:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國可能以每週35小時工時聞名，但是因總統馬克宏推動多項改革，國會頻見馬拉松辯論，甚至遲至凌晨1時才投票，令眾多國會議員瀕臨疲累過度，並抱怨會影響立法品質。

法新社報導，國會議員抱怨，馬克宏（EmmanuelMacron）推行改革，送進國會的法案堆積如山高，迫使議員過度操勞，而只顧量必然犧牲質。40歲的馬克宏曾任職投資銀行，習於每週工作80小時。

自稅務、教育、住房改革，到大刀闊斧改革勞工法和鐵路公司，中間派馬克宏自去年率領新政黨贏得驚人勝利以來，他決心要一舉成功。

他自己每天只睡幾個小時，打定主意要在上任初期力行多項改革。新法案接二連三推出，緊接著新移民法及法國國家鐵路公司（SNCF）改革案後，是職業訓練、失業保險和司法系統等法案。他的政府也承認，目前設定的節奏十分繁忙。

總理菲力普（Edouard Philippe）去年曾說：「我們不會停手。法國對改變無所畏懼，維持現狀才會是輸家。」

國會議員倍感壓力，抱怨馬克宏倉促立法會扼殺辯論。不過，他的改革熱情至少贏得國際貨幣基金（IMF）的歡迎，並在4日發布的年度報告說：「過去一年來，法國的進步令人刮目相看。法國改革速度野心勃勃，現在已成為歐洲的改革領袖。」（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070606

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