馬克宏拼改革 法國會議員工時暴增叫苦

（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國可能以每週35小時工時聞名，但是因總統馬克宏推動多項改革，國會頻見馬拉松辯論，甚至遲至凌晨1時才投票，令眾多國會議員瀕臨疲累過度，並抱怨會影響立法品質。

法新社報導，國會議員抱怨，馬克宏（EmmanuelMacron）推行改革，送進國會的法案堆積如山高，迫使議員過度操勞，而只顧量必然犧牲質。40歲的馬克宏曾任職投資銀行，習於每週工作80小時。

自稅務、教育、住房改革，到大刀闊斧改革勞工法和鐵路公司，中間派馬克宏自去年率領新政黨贏得驚人勝利以來，他決心要一舉成功。