NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈藏匿陸戰殺人犯？屋主：馬賽克難認搶七逆轉勝　詹詠然法網混雙晉決賽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

史瓦帝尼國王訪台 將與蔡總統進行元首晤談

中央社2018/06/06 21:03
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者顧荃台北6日電）外交部今天表示，友邦史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）應邀於6日至12日訪台，慶祝台史建交50週年，並將與總統蔡英文進行兩國元首晤談。

外交部晚間發布新聞稿表示，蔡總統將舉行隆重軍禮及國宴歡迎史國國王率團來訪，並將進行兩國元首晤談，就雙方關切議題交換意見，以及共同見證經濟部長沈榮津與史國商工暨貿易部長馬布札簽署「台史經濟合作協定」。此外，史王在台停留期間，也將接受外交部長吳釗燮款宴及會見台灣企業代表，鼓勵赴史國投資。

外交部說，恩史瓦帝三世此行偕王妃莫查（H.R.H.Inkhosikati LaMotsa），率史國外交暨國際合作部長蓋米齊（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze）、經濟企劃暨發展部長項古聖親王（H.R.H. Prince Hlangusemphi）、商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）及天然資源暨能源部長馬夏瑪（Hon. Jabulile Mashwama）等內閣首長來台進行國是訪問。

外交部指出，史國為中華民國在非洲的重要邦交國，自1968年建交以來，兩國邦誼篤睦；史國政府全力支持台灣參與聯合國、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等，並在相關國際場合為台有力執言。(編輯：陳永昌)1070606

抗通膨 印度央行4年來首...樹木碰觸線路致大直300戶...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan