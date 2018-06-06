少棒／重返全國賽　王子燦依舊鐵血但也柔情

雖然對小選手來說，這樣的懲罰有些殘酷，不過最終結果卻證明了調度的正確性。湯恩宇之後接手投了5又1/3局，沒有丟掉任何分數，幫助球隊以3:0完封東園。

在這一場比賽擔任先發投手的柳益宸，因為壓力太大而導致控球失準，在首局連續兩個保送之後，王子燦終於忍耐不住，上場將前者給換下、由湯恩宇接續投球。

「我不會因為你被安打而罵你，但是你上去就送給對手保送和暴投，這絕對不行。」在擊敗東園國小拿到本屆國小棒球聯賽軟式組季軍後，富田國小總教練王子燦仍舊對球員剛剛的表現有些不滿，言詞雖有些嚴厲，但卻不難看出他對球員的深深期許。

王子燦為昔日善化高中名教頭，曾經培育出陳金鋒等多名職棒球星，之後因故離開後，接任過麟洛國、高中總教練，最後來到富田國小帶兵。

雖然時常因為過於嚴厲的教育風格而評價兩極，但王子燦對於場上形勢的判斷上，確實有他的一套。在這次的16強賽，他讓第4棒柳益宸在6局下偷點上壘，並且隨後盜壘成功，最終也跑回致勝分。

而在本日的季軍戰中，他在對方左外野手處理球稍有遲疑的情況下，就指揮一壘跑者連跑三個壘包回來得分。賽後他表示，自己看到對方外野手處理球有頓點，就知道他沒有能力將球給傳回本壘，因此就要跑者快馬加鞭的回來。

這一次富田難得打出佳績，王子燦也深感欣慰，當家捕手高健豪就透露，由於球隊很久沒有打進全國賽，所以這幾天老師(王子燦)心情相當不錯。

另外他也表示，其實老師脾氣已經改很多了，有時候會和他們開開玩笑，但對於錯的地方絕對會不留情的批評，像是自己擋球常常只用手接，就會被他罵得狗血淋頭。

王子燦今年已經66歲了，但仍不打算退休，過去他帶過的王志忠，現在也已經褪下職棒戰袍、擔任龍華國小總教練。這一次聯賽在場外再次遇到昔日恩師，王志忠感嘆老師都已經吼不出聲音了，但卻依然熱愛棒球，相當不容易。