陸委會：不理解台灣 兩岸融合只是緣木求魚

第10屆海峽論壇今天舉行論壇大會。汪洋致詞時批評2016年台灣政黨輪替後，「民進黨當局放任縱容去中國化，阻撓限制兩岸交流合作，極少數台獨分子蓄意破壞兩岸關係和平發展」，才使得兩岸關係陷入僵局；並強調「一個中國」原則是兩岸和平發展前提。

（中央社記者繆宗翰台北6日電）針對中國全國政協主席汪洋今天在海峽論壇批評政府放縱「台獨」勢力，陸委會今晚駁斥指出，中共無法理解台灣的民主多元，所謂「兩岸融合」、「心靈契合」只是緣木求魚。

陸委會指出，政府2年多來善盡一切責任，致力維持兩岸關係和平穩定。但北京當局無法理解台灣人民民主自由多元的社會體制，一再錯失兩岸改善關係的時機點。

陸委會強調，中共當局對於不順其意的言行，動輒以各種粗暴蠻橫的手段打擊中華民國國家尊嚴、剝奪台灣民眾權益及破壞台海和平穩定現狀，迫台灣接受讓渡主權的「一中」主張，不僅與台灣主流民意期待背道而馳，國際社會也認為這對兩岸關係發展及區域和平造成嚴峻挑戰。

陸委會指出，中共當局利用兩岸交流平台進行統戰分化，企圖以經濟利益誘騙，最終只會證明沒有可持續性及表面性。陸方如堅持走錯誤的道路，所謂「兩岸融合」、「心靈契合」只是緣木求魚。

陸委會表示，相信朝野各界都認清中共對台欺壓與利誘的兩面本質，也再次呼籲中國大陸應正視兩岸現實，尊重台灣人民訴求，停止對台惡意打壓。唯有拋開意識形態的藩籬，不分黨派與台灣各界交流，才能正確理解台灣真實民意，創造兩岸良性互動的契機。（編輯：邱國強）1070606