科學家完成3000餘種細菌基因圖譜

（中央社倫敦6日綜合外電報導）科學家為找出對抗超級細菌的新方法，已完成3000餘種細菌的基因組圖譜，包括從發現盤尼西林的英國科學家佛萊明鼻子取樣的一種細菌，及來自一次大戰士兵身上會引發痢疾的菌株。
路透社報導，研究團隊還完成對致命鼠疫、痢疾和霍亂菌株的DNA解碼。研究人員表示，這是為了更深入了解全球最危險的部分疾病，然後研發對抗的新方法。
佛萊明（Alexander Fleming）在1928年發現史上第一種抗生素盤尼西林。取自他身上的細菌樣本收藏在英國國家模式菌株收藏中心（National Collection ofType Cultures）。這個中心存有5500多種細菌樣本，是全世界具臨床重要性細菌藏量最多的機構之一。
英國國家模式菌株收藏中心收藏的第一個細菌樣本是會引發痢疾的志賀氏桿菌菌株，是1915年從一次大戰戰場的一名士兵身上取得。
共同領導這項研究的英國維康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）學者帕克西爾（JulianParkhil）表示：「非常精確了解細菌在抗生素和疫苗問世時和之前的情況，並和目前的菌株進行比較……讓我們知道它們對這些治療方法會有何反應。」
「這能幫助我們開發新的抗生素和疫苗。」
專家估算，目前已有約70%的細菌對至少一種常用抗生素具備抗藥性。
抗藥性已導致細菌進化為能抵擋一種或多種藥品療效的「超級細菌」，是目前最嚴重的醫學威脅之一。
英國國家模式菌株收藏中心的網站將發表研究人員所完成的3000餘種菌株基因圖譜，免費供全球研究人員使用，以幫助他們開發潛在的新診斷化驗劑、疫苗或療法。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070606