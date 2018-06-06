科學家完成3000餘種細菌基因圖譜

（中央社倫敦6日綜合外電報導）科學家為找出對抗超級細菌的新方法，已完成3000餘種細菌的基因組圖譜，包括從發現盤尼西林的英國科學家佛萊明鼻子取樣的一種細菌，及來自一次大戰士兵身上會引發痢疾的菌株。

路透社報導，研究團隊還完成對致命鼠疫、痢疾和霍亂菌株的DNA解碼。研究人員表示，這是為了更深入了解全球最危險的部分疾病，然後研發對抗的新方法。

佛萊明（Alexander Fleming）在1928年發現史上第一種抗生素盤尼西林。取自他身上的細菌樣本收藏在英國國家模式菌株收藏中心（National Collection ofType Cultures）。這個中心存有5500多種細菌樣本，是全世界具臨床重要性細菌藏量最多的機構之一。