紐時：川金會為中國北韓邊境貿易帶來新機遇

報導說，種種跡象顯示，雖然中國至少正式執行了為限制北韓核武計畫的國際制裁措施，但在邊境地區，現金運送者、短期工人和灰色市場交易的影子經濟依然存在，這透露出北韓經濟對中國的依賴。

美國總統川普和北韓最高領導人金正恩預訂於12日在新加坡舉行峰會。紐約時報中文網表示，川金會若達成協議，中國就準備擴大對北韓這個弱小經濟體的主導性。

（中央社記者周慧盈北京6日電）川金會即將登場，美國紐約時報今天報導，在中國和北韓邊境的中國商人對川金會可能達成協議以及對北韓制裁一旦放鬆後可望帶來的賺錢機會，越來越為期待。

而隨著一度喊停的川金會重回正軌，人們對制裁一旦放鬆可能會帶來的機會也越來越為期待。

報導表示，大部分來自北韓的生意是由新生中產階級的需求而推動。中國商人說，一旦制裁放鬆，新生中產可能會成為一群狂熱的新消費者。

北韓的變化很大程度上與金正恩有關。經濟學家和中國商人說，金正恩已解除了對計畫經濟的控制，允許在中國和北韓之間自由流動的小規模交易、走私和「穿梭商販」。

金正恩在一月的新年致詞中曾表示，建立核武庫之後，將把注意力轉向改善本國人民的生活。

曾在北韓生活、目前與當地仍然保持聯絡的俄羅斯北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）說，中產階級的支持對北韓領導人來說至關重要，目前為止，金正恩似乎已經獲得支持，而且不僅在首都平壤，其他北韓城鎮也是如此。

報導在最後引述一名中國琿春的海鮮銷售商說，由於制裁之故，來自北韓的螃蟹目前要透過俄羅斯的港口，再南下運到琿春市，費時冗長。而恢復螃蟹和冷凍海鮮直運所需的海關文件已經完成，制裁一解除，就可提交，屆時就不必轉道俄羅斯，而這一天的到來，「上面跟我們說，快了。」（編輯：陳家倫）1070606