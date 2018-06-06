kuso中共英烈 抖音與搜狗遭整改

（中央社台北6日電）中國「英烈保護法」5月1日實施後，網路上今天出現「邱少云被火燒的笑話」，由於邱少云是中共認定的韓戰「烈士」，抖音、搜狗因而被指對「英烈」不敬遭到約談，必須嚴肅整改網站。

綜合人民日報等陸媒報導，今日頭條旗下抖音平台在搜索引擎廣告投放中，出現侮辱「英烈」邱少云的內容。另外，在搜狗搜尋中鍵入「邱少云」，也可以發現有關「邱少云被火燒的笑話」等內容

邱少云是1950年代參加韓戰的共軍。據中國官方宣傳，年僅26歲的邱少雲在一次執行伏擊任務時不幸被敵方燃燒彈擊中，為了不暴露目標，他放棄自救，任憑烈火燒焦頭髮和皮肉，堅持30多分鐘，直至壯烈犧牲。