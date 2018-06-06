中國待轉口郵包遭運出 賴揆要關務署提報告

（中央社記者顧荃台北6日電）媒體報導中國進口的郵包在台北關等待轉口他國前遭運出，引起有毒品流入國內疑慮，行政院長賴清德今天表示，這顯示工作人員警戒心不足，請財政部關務署提檢討報告。

自由時報今天報導，5月7日由基隆港海運進口來自中國的600件郵包，擬透過空運再出口美國時，整個貨櫃被搬走，4小時後才運回，且裡面郵包只剩下100件，研判是毒品走私，並已流入國內。

關務署上午澄清表示，郵包確實遭遠雄貨棧運出再運回，但中間僅有1小時2分鐘，且郵包重量未變；經X光、緝毒犬查驗，無毒品反應，將對遠雄貨棧處停業2個月處分。