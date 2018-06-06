會劉結一 郝龍斌：國共在兩岸交流上是夥伴關係

（中央社記者張淑伶廈門6日電）中國國民黨副主席郝龍斌今晚率團與中國國台辦主任劉結一會面。他說，國共兩黨在兩岸交流合作的關係上應該是夥伴關係，雙方透過建立窗口，共同解決台灣民眾在大陸遇到的問題。

郝龍斌率團參加海峽論壇，今天上午先與中國全國政協主席汪洋會面，並在論壇大會上致詞；下午與廈門市台商投資企業協會代表座談；晚上則與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一會面。

郝龍斌在論壇大會上致詞時呼籲，一是過去兩岸之間已達成的協議一定要持續推動進行。二是國民黨和共產黨在兩岸交流合作的關係上，應該是夥伴關係，要共同「振興中華」。三是兩岸人民同文同種，兩岸關係應該「從一家親走向一家人」。