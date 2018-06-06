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中央社

會劉結一 郝龍斌：國共在兩岸交流上是夥伴關係

中央社2018/06/06 21:41
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶廈門6日電）中國國民黨副主席郝龍斌今晚率團與中國國台辦主任劉結一會面。他說，國共兩黨在兩岸交流合作的關係上應該是夥伴關係，雙方透過建立窗口，共同解決台灣民眾在大陸遇到的問題。

郝龍斌率團參加海峽論壇，今天上午先與中國全國政協主席汪洋會面，並在論壇大會上致詞；下午與廈門市台商投資企業協會代表座談；晚上則與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一會面。

郝龍斌在論壇大會上致詞時呼籲，一是過去兩岸之間已達成的協議一定要持續推動進行。二是國民黨和共產黨在兩岸交流合作的關係上，應該是夥伴關係，要共同「振興中華」。三是兩岸人民同文同種，兩岸關係應該「從一家親走向一家人」。

與廈門台協座談時，郝龍斌說，國民黨與大陸相關層級的單位都有互動、互信的基礎，只要合理、合法，由國民黨提出的做法，對方都會積極配合。他稱，「國民黨是最能協助台商解決在大陸相關問題的政黨。」

根據國民黨發出的新聞稿，郝龍斌與劉結一會面時表示，當前兩岸關係有些波折之際，要從基層、從民間交流做起，這也是此次參與海峽論壇非常重要的目的。

郝龍斌說，他與廈門大學台籍師生座談時發現，部分老師在生活或子女教育上有些問題，仍需要協助。他認為，國民黨與共產黨應該是夥伴關係，透過建立窗口，讓台灣民眾在大陸的問題獲得解決。

郝龍斌表示，期盼與劉結一在兩岸關係的合作上，能更進一步促進兩岸和平穩定。

郝、劉二人會見開場時，劉結一重申「堅持九二共識、反對台獨」的官方立場，但也表示會繼續為台灣民眾提供更多優惠政策和措施。（編輯：邱國強）1070606

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