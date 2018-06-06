誰解決A7合宜宅污水案？　朱立倫：這是大家努力的成果

民進黨新北市長參選人蘇貞昌5日掛上首面選舉看板，寫著「A7合宜宅汙水，朱立倫、侯友宜做不到」、「蘇貞昌24天解決！」新北市長朱立倫今（6）日強調，這是大家努力的成果，也感謝蘇縣長、蘇老縣長的關心。

朱立倫表示，桃園A7合宜住宅的污染案，新北市在105年5月開始跟中央、桃園有8 次的協商會議及25次的公文往來，時任行政院祕書長的陳美伶在105年6月承諾，行政院會負責，所以在今年的4月20號，A7的汙水廠就已經上網發包；因此，這個都是在蘇縣長關心這些事情前的事情。

朱立倫說，今年5月8日營建署發函桃園市政府，願意專款補助8000萬元的專管費用，蘇貞昌與桃園市長鄭文燦在5月21日宣布完成這件事情；不過，協調的過程都有紀錄跟公文，A7的汙水廠就已經上網招標，5月8號營建署就已經發函，「這是大家努力的成果，也感謝蘇縣長、蘇老縣長的關心」。