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娛樂

影／老婆流產後懷孕又出血　吳鳳錄影得知直覺「完蛋了」

記者吳維書／台北報導2018/06/06 21:56
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藝人吳鳳今（6）日參加綜藝節目《小明星大跟班》，被問到老婆陳錦玉繼流產後，再次懷孕卻有出血現象一事，他透露目前工作有因此調動，談到得知老婆出血的那瞬間，他仍是餘悸猶存，「我就覺得完蛋了！」當時人在高雄錄影的他滿腦子都是壞念頭，但鏡頭一啟動，仍是強顏歡笑，他感嘆，「沒辦法，演藝工作就是這樣。」

吳鳳透露得知老婆出血時的心情，「我就覺得完蛋了！那一天我在高雄，老婆說出血了，我就覺得完蛋了，一直看著手機，我說OK，壞消息什麼時候要來？攝影大哥一直說沒事，但我就是覺得完了，這次應該會不好，一直在等不好的消息。」幸好最後虛驚一場，他提及，「後來我在高鐵，她傳訊息說，我已經在醫院，檢查BABY沒事。」


▲吳鳳夫妻感情很好。（圖／記者吳維書攝 , 2018.6.6）

談到老婆懷孕有狀況，自己卻無法趕回去，他無奈地說：「沒辦法，演藝圈就是這樣，上次我爸爸中風、快死掉，我還是要跟大家合作啊，一樣工作。不管發生什麼事情，還是要保持那個心情，工作之前我很難過，但他們說開始拍，我還是假HIGH，結束之後再回去哭。」老婆目前懷孕四個月，打完黃體素安胎針及服藥，已無出血情況，據推斷，她應該是因為抱2歲女兒，才有出血情況。

關鍵字吳鳳懷孕出血小明星大跟班
41歲女星備凍卵　和網紅生小孩

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