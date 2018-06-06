藏匿陸戰隊凶案開槍嫌犯？屋主：電視打馬賽克認不出來

本月 2 日屏東潮州鎮爆發加油站鬥毆案，海軍陸戰隊員何勝文遭誤認攔車攻擊、槍殺身亡。開槍嫌犯洪偉智犯案後逃跑躲藏，終於在今（ 6 ）日凌晨於台南市善化區落網。警方懷疑梁姓友人涉嫌藏匿人犯，身為屋主的梁男父親對此表示，不知道對方就是殺人凶手，並反問「電視都馬賽克，我哪認得出來？」
據了解，洪偉智犯案後立即和梁男聯繫，連日來躲在對方位於善化的住家，梁男甚至在紙條寫下「我女朋友人不舒服在房間休息，別叫他」，企圖矇騙家人。警方今日清晨和刑事局聯手攻堅，成功將人逮捕到案，並在現場尋獲犯案槍枝，隨後將洪偉智帶往屏東潮州分局進行偵訊。
▲屏東潮州鎮2日發生加油站鬥毆案，海軍陸戰隊何姓士兵被誤認為揪眾主嫌遭槍殺身亡，潮州警分局專案小組在台南逮捕開槍的洪姓嫌犯。（翻攝照片）中央社記者郭芷瑄傳真107年6月6日
面對大批警力荷槍實彈攻堅抓人，梁男父親表示，兒子將洪偉智帶回家後，都沒有遇到他，直到看到兒子留下的紙條後偷偷上樓查看，才發現房間內竟然是個男的，雖然心裡越想越不對勁，但完全沒認出對方就是新聞裡報導的槍擊要犯。
梁男父親解釋，只知道對方是兒子的朋友，加上現在電視畫面都打上馬賽克，就算當面遇到也認不出來，無奈喊「我也不認得啊，現在電視都馬賽克！」對此，目前警方正進一步釐清調查，若梁姓父子確實知情不報，甚至提供住處藏匿，將依涉藏匿人犯罪一併移送法辦。