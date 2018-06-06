侯友宜跑社團拜票 蘇貞昌市政說明會籲支持

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長選舉增溫，國民黨市長參選人侯友宜出席新莊南區扶輪社20週年社慶並拜票；民進黨市長參選人蘇貞昌連跑兩場市政說明會爭取支持，並強調若當選市長，所有新北的事就是他的事。

蘇貞昌今晚來到新莊及板橋等地舉辦市政說明會時，重申9日在新莊開說明會告訴大家有關桃園A7合宜住宅污水污染新北的處理問題，歡迎大家來聽一下。

他也說明過去台北縣長時期負債新台幣500多億元，就是拿來投資，不是放到自己的口袋，同時也要借錢才能拿出新莊捷運工程的地方分擔配合款，大家才有捷運可搭。