聯合國與緬簽署協議 洛興雅人返鄉仍遙遙無期

（中央社仰光6日綜合外電報導）聯合國今天和緬甸簽署協議，准許聯合國人員前往洛興雅危機的核心地區─緬甸若開邦。不過陷入停滯的洛興雅人返鄉計畫會以何種方式啟動，協議中並無具體細節。

法新社報導，緬甸軍方去年8月鎮壓少數民族洛興雅叛亂分子後，約70萬名無國籍的洛興雅人跨越緬甸國界，湧入鄰國孟加拉。聯合國指稱，緬甸的掃蕩行動是「種族清洗」。

緬甸和孟加拉去年11月簽署遣返洛興雅人協議，但長期遭受迫害的洛興雅人擔心安全和人權缺乏保障問題，只有數十人選擇返鄉。

聯合國表示，和緬甸政府簽署的最新「架構」協議幾乎未敲定任何具體細節。這項協議經過數月才完成起草。