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中央社

聯合國與緬簽署協議 洛興雅人返鄉仍遙遙無期

中央社2018/06/06 22:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社仰光6日綜合外電報導）聯合國今天和緬甸簽署協議，准許聯合國人員前往洛興雅危機的核心地區─緬甸若開邦。不過陷入停滯的洛興雅人返鄉計畫會以何種方式啟動，協議中並無具體細節。

法新社報導，緬甸軍方去年8月鎮壓少數民族洛興雅叛亂分子後，約70萬名無國籍的洛興雅人跨越緬甸國界，湧入鄰國孟加拉。聯合國指稱，緬甸的掃蕩行動是「種族清洗」。

緬甸和孟加拉去年11月簽署遣返洛興雅人協議，但長期遭受迫害的洛興雅人擔心安全和人權缺乏保障問題，只有數十人選擇返鄉。

聯合國表示，和緬甸政府簽署的最新「架構」協議幾乎未敲定任何具體細節。這項協議經過數月才完成起草。

聯合國旗下機構將前往若開邦（Rakhine State）進行初步評估。自洛興雅危機爆發後，緬甸封鎖若開邦的大部分地區，禁止外人進入。

聯合國駐緬甸協調員歐斯特比（Knut Ostby）表示，「目前工作仍處於設法開啟（返鄉）大門的階段」，他無法確認聯合國工作團隊在若開邦能獲得多少程度的活動空間，以及哪些區域可優先前往評估。

聯合國難民署（UNHCR）駐緬甸代表竹賽普（Giuseppe De Vincentiis）表示，希望能「儘快」展開作業，初步評估階段可能會在未來數月內完成。

不過，大規模難民遣返作業依然遙遙無期。（譯者：陳宜君/核稿：徐崇哲）1070606

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