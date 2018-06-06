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首本文物普查專書問世 文資局：盼成為文物普查工具書

記者金武鳳／台中報導2018/06/06 23:35
▲文化部文資局委託編撰的二本文物普查專書，6日公開發表，盼成為民眾及單位的工具書（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)
▲文化部文資局委託編撰的二本文物普查專書，6日公開發表，盼成為民眾及單位的工具書（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)

文化資產普查是世界各國為保護文資，一致採行的基礎工作，也是國家文化國力調查要項。2年前，《文化資產保存法》將文物普查納入法規，為協助各縣市單位及民眾能確實了解普查規範，文化部文化資產局出版《文物普查與暫行分級作業手冊》、《文物普查動手做》二書，今天舉辦新書發表，希望二書能成為大眾普查文物工具書。

新書發表會上，文資局副局長張仁吉攜同新書編撰者一同拉開大禮物箱，繪製成《文物普查與暫行分級作業手冊》、《文物普查動手做》新書外觀的圖卡正式亮相，象徵國內文物普查書籍正式問世。


▲落實文化質產保存法新修訂的文物普查法，文資局編撰二本專業及普及版文物普查工具書（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)

張仁吉指出，書籍內載明普查法規及方法等資訊，可做為第一線專業人員進行普查的準則。另外，透過繪本簡單活潑型式，加上深入淺出的圖文對照說明，是屬於普及版的「文物普查動手做」，則望能成為一般民眾使用文物普查的入門書。

張仁吉表示，文資法105年修法納入文物普查後，文資局也建立登陸平台、輔導中心，2年來共完成15萬件文物建檔工作，預計明年將可完成18萬件文物登錄，在過程中，也發現許多隱藏在民間的文物，這些東西都足以記憶台灣過往歷史。

文資局指出，文物普查範圍包括文獻、物件等類，其工作有許多專業細節須注意，盼透過專業版的《文物普查與暫行分級作業手冊》讓第一線執行者在普查時有依據準則，也藉由民眾版的《文物普查動手做》幫助更多民眾入門。

 

關鍵字文資局文物普查專書普查
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