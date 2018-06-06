蘇貞昌：魄力決定效率，態度決定速度

蘇貞昌強調，「魄力決定效率，態度決定速度」，市民有需要，就應該馬上辦，而不是拖拖拉拉，等議員質詢才要做，同時也預告 6 月 9 日將在新莊福營國中親自向市民報告，他對市政的理念與想法。此外，余天，立委張宏陸、吳秉叡、羅致政等，也一同參與說明會，向市民頭家推薦最好的市長與議員人選。

蘇貞昌也把處理 A7 合宜住宅污水的情形，向民眾報告。蘇貞昌指出，他協調桃園市長鄭文燦及立委們，終於在 24 天內得到解決方法，讓新莊居民不再受污水之苦，新北市長朱立倫、侯友宜卻說這是為了選舉。蘇貞昌反問，如果真的是配合選舉，那最配合的不就是 2 年來擺爛、消極不作為的朱立倫、侯友宜嗎？

議會小辣椒封號的何淑峰說，過去蘇貞昌在當縣長時，她曾為了新莊副都心何時開發提出質詢，蘇貞昌當下直接回應，「絕對開發！」到現在新莊副都心只算土地的話，就賺了 750 億元。此外，蘇貞昌的政績雖多，但大家依舊朗朗上口，新北市 29 區、每個地方需要什麼他最清楚，蘇貞昌過去的政績，絕對是未來的保證。