NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈雙軌訓練各取所長　打造技職達人F奶辣模被跨騎　10秒按摩片曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

蘇貞昌：魄力決定效率，態度決定速度

記者陳志仁／新北報導2018/06/06 22:59
▲蘇貞昌說，魄力決定效率，能力決定速度，相信會做事的蘇貞昌，絕對能帶給大家個更新、更好的新新北。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲蘇貞昌說，魄力決定效率，能力決定速度，相信會做事的蘇貞昌，絕對能帶給大家個更新、更好的新新北。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌6日晚間出席新莊區的福壽市民活動中心，與新北市議員何淑峰合辦市政說明會，民進黨新北市黨部主委余天帶領台下鄉親，高喊「蘇貞昌，衝衝衝！蘇貞昌，凍蒜！」展現蘇貞昌的高人氣。

蘇貞昌強調，「魄力決定效率，態度決定速度」，市民有需要，就應該馬上辦，而不是拖拖拉拉，等議員質詢才要做，同時也預告 6 月 9 日將在新莊福營國中親自向市民報告，他對市政的理念與想法。此外，余天，立委張宏陸、吳秉叡、羅致政等，也一同參與說明會，向市民頭家推薦最好的市長與議員人選。

蘇貞昌也把處理 A7 合宜住宅污水的情形，向民眾報告。蘇貞昌指出，他協調桃園市長鄭文燦及立委們，終於在 24 天內得到解決方法，讓新莊居民不再受污水之苦，新北市長朱立倫、侯友宜卻說這是為了選舉。蘇貞昌反問，如果真的是配合選舉，那最配合的不就是 2 年來擺爛、消極不作為的朱立倫、侯友宜嗎？

議會小辣椒封號的何淑峰說，過去蘇貞昌在當縣長時，她曾為了新莊副都心何時開發提出質詢，蘇貞昌當下直接回應，「絕對開發！」到現在新莊副都心只算土地的話，就賺了 750 億元。此外，蘇貞昌的政績雖多，但大家依舊朗朗上口，新北市 29 區、每個地方需要什麼他最清楚，蘇貞昌過去的政績，絕對是未來的保證。

關鍵字蘇貞昌何淑峰余天朱立倫侯友宜a7合宜住宅污水
大竹國小兒童歌仔戲團開嗓朱立倫：是大家努力的成果

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan