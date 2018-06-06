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「惡龍」張錫銘女兒po文挺父　網友看法兩極

社會中心／綜合報導2018/06/06 23:11
▲自稱是張錫銘女兒的網友在臉書 po 文表達對父親的思念，並稱父親是英雄，引發網友兩極看法。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.06.06）
▲自稱是張錫銘女兒的網友在臉書 po 文表達對父親的思念，並稱父親是英雄，引發網友兩極看法。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.06.06）

「惡龍」張錫銘曾犯下多起槍擊案件， 2007 年落網後遭判無期徒刑，目前正在台南監獄服刑中，日前他透過友人代 po 親筆信，希望受刑人能用勞作金繳納國民年金保險費引起討論。近日一名自稱是張錫銘女兒的網友在臉書社團「爆料公社」發文訴說對父親的思念，認為父親不完全是壞人，貼文一出引發網友兩極看法。

該名女網友 po 文表示，父親是家裡字寫得最美的一位，對她而言父親是超級英雄，儘管父親騙母親說自己是商人，實際上卻是在跑路，但在跑路的艱難時刻仍會想方設法地來見 3 個孩子，母親則扛下一切重擔，為孩子們擋下外界的紛擾，「我到很大才知道媽媽為什麼總在開著無聲的電視機前哭泣」。

「爸爸或許有不對的地方，但我想說他也不完全錯」原 po 指出，在 20 多年前法律不完善、教育封閉的年代，一些有錢、有家世或是學歷高的人能為非作歹、欺壓老百姓，因此黑道猖獗「黑道，是在幫老百姓討公道，是民營的制裁」。

原 po 提到，每個人心中都有自己的正義，也都會因為價值觀而有所不同，或許父親的作為太偏激而被人稱為「惡龍」，但都是媒體單方面胡亂報導、擅加罪狀，同時指稱父親被圍捕時，即使面對著裝甲車，但也只是拿著槍自我防衛，不曾對著警方開槍，就連慌亂的掃射都沒有，「他後來表示，警察也有家人，他不想傷害他們，他們只是在做他們的工作」。最後她也表示，「人非聖賢，孰能無過，靜待全家團圓」。

文章一出引發網友熱議，有人支持原 po ，表示「妳很棒，別理那些酸言酸語，妳爸爸永遠是妳心目中的英雄」、「你爸是盜亦有道，至少不欺負善人很棒」、「我欣賞張錫銘，比那些性侵，分屍，姦殺的廢物好太多了」、「雖然妳爸是我的偶像，但我無法同意妳把黑道合理化」；但也有網友找出當年的新聞，指出張錫銘落網前曾與警方駁火，甚至丟出手榴彈，反駁張錫銘沒有要傷害警察的說法，「這叫英雄?妳是不是搞錯了什麼」、「就算妳爸爸不會對付善良的百姓，但是，他的行為造成社會動盪不安就是錯了，合理化什麼？」「別把自己的父親犯罪合理化，塑造成時代下的悲劇英雄」。

面對網友的兩極看法，張錫銘女兒也在臉書發文表示，寫這篇文章只是希望政府能重視受刑人的權益，並非為父親洗白，「這十幾年的日子在牢裡懺悔中度過，不想真正去傷害什麼人，理解現在的社回（會）形態已不像以前一般了，希望法律都可以為受害者帶來應有的正義」。


▲張錫銘女兒 po 文挺父親。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.06.06）


▲張錫銘女兒 po 文挺父親。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.06.06）

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