汪洋提文革 有感台灣保留傳統文化

（中央社記者張淑伶廈門6日電）中國全國政協主席汪洋今天在廈門與台籍民眾座談時表示，大陸文化大革命把很多中國傳統文化的精華和糟粕一塊去除了，但台灣保存得很好。

汪洋6日下午與中國國台辦主任劉結一、中共福建省委書記于偉國等官員，以及10餘名在福建工作的台灣人座談。他在了解這些台籍民眾的工作情況後，作上述表示。

汪洋說，兩岸交往是相互學習、相互促進的過程。他坦承，中國大陸1966到1976年的文化大革命，「把好多中國的傳統文化，精華和糟粕一塊幹掉了，但台灣保存得很好」。

他還以海峽論壇中的里長交流活動為例說，像是「里長」是歷史傳下來的，大陸沒了，台灣還有。