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中央社

汪洋提文革 有感台灣保留傳統文化

中央社2018/06/06 23:19
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶廈門6日電）中國全國政協主席汪洋今天在廈門與台籍民眾座談時表示，大陸文化大革命把很多中國傳統文化的精華和糟粕一塊去除了，但台灣保存得很好。

汪洋6日下午與中國國台辦主任劉結一、中共福建省委書記于偉國等官員，以及10餘名在福建工作的台灣人座談。他在了解這些台籍民眾的工作情況後，作上述表示。

汪洋說，兩岸交往是相互學習、相互促進的過程。他坦承，中國大陸1966到1976年的文化大革命，「把好多中國的傳統文化，精華和糟粕一塊幹掉了，但台灣保存得很好」。

他還以海峽論壇中的里長交流活動為例說，像是「里長」是歷史傳下來的，大陸沒了，台灣還有。

汪洋表示，過去在廣東擔任省委書記時，和很多台商、台灣民眾有接觸。但當時想的是如何利用台灣技術和大陸市場實現經濟發展，今天則是從「兩岸一家人」的角度，更深刻地理解在大陸的台灣人。

他認為，每一個在大陸工作生活的人都是在為和平發展作出貢獻。但大陸方面當前的策略，「軟的更軟，是對同胞；硬的會更硬，那是對台獨，我們會把握好這個界線。」

汪洋還表示，他聽了座談會中的發言，覺得大家講話都很婉轉，但他都能聽出「潛台詞」，也就是大陸方面還有需要改進的地方。因此他認為，要想促進兩岸交流更好發展，大陸還是應該做更多努力。

今天參與座談會的台籍人士，包括廈門大學南海研究院院長傅崑成、福建省「勞動模範」林智遠，以及在福建從事社工、半導體、面板業、空服員等工作的台灣人。（編輯：邱國強）1070606

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