NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈端午節連續假期旅客疏運計畫麻辣鮮師消失17年　為她重返校園8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

傅達仁傳奇一生　延長賽畢歸何處？

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/07 19:58
▲傅達仁傳奇一生，讓人永遠無法忘懷。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）
▲傅達仁傳奇一生，讓人永遠無法忘懷。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）

傅達仁在幼年時喪父，1948年隨著國民政府來台，國中時期就被選為籃球校隊的隊員，展現在籃球上優異的天賦，而後他以半工半讀兼打籃球，在當時大學普及率極低的環境下，考上了當年台灣省立法商學院（國立臺北大學前身）的社會學系，還取得學士學位。

在他25歲時，被選為籃球國手，雖然在27歲退休，但是直到30歲以前，他都過著與籃球、採訪新聞為伍的工作。傅達仁30歲前，曾經在警察廣播電台工作9年，轉播比賽、客串節目，以及採訪新聞，還曾經獲得廣播金鐘獎的殊榮。


▲30歲以前，傅達仁都過著與籃球、採訪新聞為伍的工作。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）

在工作期間，他也從沒放棄打籃球的夢想，兼差警光、駱駝的籃球隊員，之後轉任警聲、法商等隊的教練職位，還出任過裕隆、飛駝、台銀教練，在1969年第五屆亞洲籃球聯盟錦標賽，受邀代表外交部帶領馬來西亞國家籃球代表隊，以84:76擊敗中華隊，讓他一夕成名，從此傅達仁這個名字，成為家喻戶曉的三個字。

傅達仁與妻子鄭正玨是在警廣認識的，兩人結婚後，傅達仁開始在台視以體育、籃球的才能播報比賽，而且許多中文的籃球術語都是出自於他，像是「火鍋」、「冷箭」、「騎馬射箭」都是經典的例子。 

而他在1982至1984年間與沈春華一起主持《大家樂》，此節目曾榮獲金鐘獎優良綜藝節目獎。 

2009年時為了幫助八八水災災民，他為此在台北市舉辦賑災籃球賽，由明星組成籃球隊互相對抗，他還擔任現場播報員，更拿出姚明的簽名外套競標，還捐出10萬元台幣作為底價。 

成年後不斷尋找父親墳墓的傅達仁，在2013年看到聯合晚報上的一篇廣告－忠烈祠要找回烈士遺族，致電詢問後，發現原來台北忠烈祠供奉著父親牌位，隔年，他帶著家人前往祭拜，他也在臉書寫下，「感謝主，感謝忠烈祠，年前能祭拜先父在天之靈。」 

2015年8月，傅達仁與台灣抗日運動人物之後代等人，召開記者會，狠批總統李登輝在日本政論雜誌上的發言，是違背良心、消滅歷史的說法。 


▲傅達仁不斷尋找父親墳墓，後來在因緣際會下發現原來台北忠烈祠供奉著父親牌位。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）

前年12月，他籌辦生前追思會，上書蔡英文總統，希望立法院通過安樂死法案，提出願意當台灣合法安樂死的首例，引起外界熱烈討論，而生前追思會原本是他的自傳書《達人傳奇》的發表會。當時的他說，「我以自己、一位病魔纏身的84歲老人身分為例：自願安樂死可以免除自身及家人痛苦，同時減少因高齡社會配套長照政策所造成的國家資源浪費。」

 
▲傅達仁（左）曾上書蔡英文告知想要希望安樂死合法化的想法。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）

在去年的2月9日，傅達仁終於收到了行政院秘書長的回信，他表示信中以安寧緩和醫療擋下安樂死法案。於10月時，他透過「安樂善終」詩書畫義展，希望引起社會正視安樂死的議題；11月初他趁著與家人遠赴瑞士旅遊，並成為安樂死機構的會員，與醫生訪談後，在臉書提到「隨時可以如願」。 

在近期，他一度放棄了想要安樂死的想法，打算好好的熬下去，沒想到傅達仁於近日又在臉書上貼出抵達瑞士的照片，表示將進行安樂死，「兒為爸早婚冲喜 ，延長賽已光榮賽畢！」提到已經找了癌症專家治療3個月，「仗已打完，現已帶家人到達瑞士，春暖花開美景當前瑞士美麗的倩影，展開一連串的旅遊與分享。」並在文末再次強調希望台灣安樂死合法化的想法。


▲傅達仁已於6月7日進行安樂死，離開人世。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）

關鍵字傅達仁安樂死
傅達仁切身之痛　晚年推安樂死法案男演員淚別傅達仁　發文：天堂再見

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan