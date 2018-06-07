傅達仁傳奇一生　延長賽畢歸何處？

在他25歲時，被選為籃球國手，雖然在27歲退休，但是直到30歲以前，他都過著與籃球、採訪新聞為伍的工作。傅達仁30歲前，曾經在警察廣播電台工作9年，轉播比賽、客串節目，以及採訪新聞，還曾經獲得廣播金鐘獎的殊榮。

傅達仁在幼年時喪父，1948年隨著國民政府來台，國中時期就被選為籃球校隊的隊員，展現在籃球上優異的天賦，而後他以半工半讀兼打籃球，在當時大學普及率極低的環境下，考上了當年台灣省立法商學院（國立臺北大學前身）的社會學系，還取得學士學位。

在工作期間，他也從沒放棄打籃球的夢想，兼差警光、駱駝的籃球隊員，之後轉任警聲、法商等隊的教練職位，還出任過裕隆、飛駝、台銀教練，在1969年第五屆亞洲籃球聯盟錦標賽，受邀代表外交部帶領馬來西亞國家籃球代表隊，以84:76擊敗中華隊，讓他一夕成名，從此傅達仁這個名字，成為家喻戶曉的三個字。

傅達仁與妻子鄭正玨是在警廣認識的，兩人結婚後，傅達仁開始在台視以體育、籃球的才能播報比賽，而且許多中文的籃球術語都是出自於他，像是「火鍋」、「冷箭」、「騎馬射箭」都是經典的例子。

而他在1982至1984年間與沈春華一起主持《大家樂》，此節目曾榮獲金鐘獎優良綜藝節目獎。

2009年時為了幫助八八水災災民，他為此在台北市舉辦賑災籃球賽，由明星組成籃球隊互相對抗，他還擔任現場播報員，更拿出姚明的簽名外套競標，還捐出10萬元台幣作為底價。

成年後不斷尋找父親墳墓的傅達仁，在2013年看到聯合晚報上的一篇廣告－忠烈祠要找回烈士遺族，致電詢問後，發現原來台北忠烈祠供奉著父親牌位，隔年，他帶著家人前往祭拜，他也在臉書寫下，「感謝主，感謝忠烈祠，年前能祭拜先父在天之靈。」

2015年8月，傅達仁與台灣抗日運動人物之後代等人，召開記者會，狠批總統李登輝在日本政論雜誌上的發言，是違背良心、消滅歷史的說法。



▲傅達仁不斷尋找父親墳墓，後來在因緣際會下發現原來台北忠烈祠供奉著父親牌位。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）

前年12月，他籌辦生前追思會，上書蔡英文總統，希望立法院通過安樂死法案，提出願意當台灣合法安樂死的首例，引起外界熱烈討論，而生前追思會原本是他的自傳書《達人傳奇》的發表會。當時的他說，「我以自己、一位病魔纏身的84歲老人身分為例：自願安樂死可以免除自身及家人痛苦，同時減少因高齡社會配套長照政策所造成的國家資源浪費。」



▲傅達仁（左）曾上書蔡英文告知想要希望安樂死合法化的想法。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）

在去年的2月9日，傅達仁終於收到了行政院秘書長的回信，他表示信中以安寧緩和醫療擋下安樂死法案。於10月時，他透過「安樂善終」詩書畫義展，希望引起社會正視安樂死的議題；11月初他趁著與家人遠赴瑞士旅遊，並成為安樂死機構的會員，與醫生訪談後，在臉書提到「隨時可以如願」。

在近期，他一度放棄了想要安樂死的想法，打算好好的熬下去，沒想到傅達仁於近日又在臉書上貼出抵達瑞士的照片，表示將進行安樂死，「兒為爸早婚冲喜 ，延長賽已光榮賽畢！」提到已經找了癌症專家治療3個月，「仗已打完，現已帶家人到達瑞士，春暖花開美景當前瑞士美麗的倩影，展開一連串的旅遊與分享。」並在文末再次強調希望台灣安樂死合法化的想法。



▲傅達仁已於6月7日進行安樂死，離開人世。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）