永別了「壞壞壞，連三壞」　傅達仁一生燦爛如煙花

傅達仁從籃球國手轉戰教練，自1990年代在台視播報NBA籃球新聞，可謂體育主播界霸主，他更發明了獨特術語「蓋火鍋」、「冷箭」、「騎馬射箭」，時至今日仍然沿用著，對於媒體的影響力不在話下。傅達仁個性直率，敢衝敢撞，不畏強權，1972年慕尼黑奧運、1984年洛杉磯奧運即便不是由台視獲得轉播權，但傅達仁以一貫山不轉路轉的態度，飛到當地直接播報，展現他為新聞當仁不讓的精神。

享壽85歲的傅達仁因罹患肺腺癌，生命已走向尾端，他盼生命的最後能保持尊嚴，極力推動「安樂死」，無奈台灣法規遲遲不肯推行，他便帶著家人開啟「人生最後的旅程」，飛到瑞士安樂死機構取得「尊嚴」綠色通關，但為了親眼看見兒子婚禮，「續命」三個月，如今完成人生最後心願的傅達仁，六月再度飛往瑞士，讓生命結束在最燦爛的時刻。



▲傅達仁將赴瑞士進行安樂死。（圖／翻攝自臉書，2018.05.31）

傅達仁過去曾策劃並主播七屆奧運，更播報10年NBA球賽，也曾轉播大聯盟職棒、世界盃等運動賽事，對於各項運動皆瞭若指掌。因當時業務需要，傅達仁與盛竹如輪流播報運動賽事，「壞壞壞，連三壞」、「三不管地帶的安打」是他播報棒球比賽時，最廣為人知的經典。

傅達仁的政治立場，無疑是部分人士所不願觸及的，但對於體壇盛事，傅達仁可從未缺席，一字一句的轉播旁白，不僅是他年輕的痕跡，更是他對於台灣及運動的熱愛。不能抹滅的是，若是沒有傅達仁，今日台灣對於運動賽事的轉播不會如此普及。

傅達仁的一生傳奇，如同電視機從黑白走到彩色，他開啟了NBA轉播的風潮，即便現在他的戰術有些過時，但對於安樂死的想法卻如此前衛，他曾多次寫信給總統蔡英文，陳情關於一位癌症病患，想保有尊嚴地死去，無奈連連遭回絕。傅達仁知道自己的人生不願苟延殘喘、不願再浪費國家資源，他飛到瑞士，成為安樂死機構會員之一，此刻「安樂死」的入場券已掌握在他手中。



▲傅達仁堪稱生命鬥士。（圖／翻攝自臉書，2018.05.31）

生命總有盡頭，傅達仁深知「安樂死」不是自我了斷，他拖著垂垂老矣的身軀，抱持愉快心情與家人享受最後美好時光，他老記錄著路上的點點滴滴，那是記者鍥而不捨的職人精神，他仔細地闡述世界美好，不肯遺漏。在生命尾端，他以「記者」的身分訪問安樂死機構的主管，看著他開心炫耀的神情，如同時光倒流回1990年代那個叱吒體壇的傅達仁，即便到生命最後一刻，仍像個生命的鬥士，為「安樂死」法令盡自己最大的力量，展現永垂不朽地過人執著。