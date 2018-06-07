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娛樂

傅達仁切身之痛　晚年推安樂死法案

記者吳維書／專題報導2018/06/07 19:56
▲傅達仁晚年推動安樂死法案不遺餘力。（圖／翻攝自臉書 , 2018.5.31）
▲傅達仁晚年推動安樂死法案不遺餘力。（圖／翻攝自臉書 , 2018.5.31）

前體育主播傅達仁晚年罹患胰臟癌，84歲才得知自己僅剩2個月的生命，病痛纏身的他每日痛苦異常，因此體會到「善終權」的重要，開始致力推行安樂死法案。

傅達仁上書蔡英文總統，呼籲立法制定安樂死法案，不要讓台灣有那麼多全身插管而毫無尊嚴的「活死人」。傅達仁在去（2017）年10月12日出席「安樂善終」詩書畫義展時，曾引用時事說道，「不要像前幾天的新聞，老先生殺了太太，因為照顧太太累了，這是多麼悲傷的事情。」當時他提到台灣許多老年人面臨的久病慘例，相當激動，深深堅信自己的想法。


▲傅達仁（左）曾上書總統蔡英文，希望安樂死合法化。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.31）

對於安樂死法案，他的第一個盟友是知名作家瓊瑤。瓊瑤曾在臉書寫下，傅達仁和丈夫平鑫濤一樣，都為這個社會奉獻一生，卻在晚年因病陷入「求生不得，求死不能」的境地。她也指出，爭取善終權已成為「國安問題」，將和傅達仁繼續努力，希望醫界、企業界人士能夠聲援，更希望蔡英文總統、行政院長賴清德可以重視他們的訴求。面對傅達仁突傳重病噩耗，她感嘆，「傅達仁來日無多，說他走後要交棒給我，但是，我也快80歲了。」語氣帶著無限感傷。

瓊瑤對於安樂死法案的贊同，其來有自，她與傅達仁一起出席「安樂善終」詩書畫義展時曾說，「我今天是來支持傅達仁。我呢，看到鑫濤（瓊瑤丈夫）一步一步衰敗，失智、大中風，腦袋裡面還有栓塞。他先前曾表達不要治療的意願，我們是二度婚姻，他有三個兒女，孩子們希望可以插鼻胃管，盼望奇蹟出現。」


▲作家瓊瑤（左）現身傅達仁「安樂善終」詩書畫義展。（圖／記者陳明安攝，2017.10.12）

想到平鑫濤的現況，她相當痛心，「我沒有成功說服三個孩子，後來還是同意插管，我覺得自己背叛了他。曾經，我幾次想一了百了，後來又覺得自己這樣想不對，應該來做一些事。」話鋒一轉，她強調，「雖然我今天來支持安樂死，但我還是尊重鑫濤三個孩子的想法，我愛了他們五十幾年，我尊重他們對爸爸的愛心。」

傅達仁花了一年多的時間，致力推動安樂死合法化，去年10月27日終於收到總統府來函，內容卻不盡如人意，「牽涉：法侓、醫學、哲學、宗教、倫理道德、社會文化、層面，必須詳加研議。」通篇的制式回覆令他不禁感嘆，「日子真的不多了。」


▲傅達仁與兒子傅俊豪。（圖／翻攝自傅達仁臉書 , 2018.5.31）

對於傅達仁的安樂死想法，家人是贊同的，他在參加節目《樂活有方》時曾說，「我們全家都溝通過，看我這麼瘦很難過的，要有安樂死，我第一個示範。看到我瘦得太厲害，慢慢地（兒子）不反對了，去年還是74公斤，我現在58公斤，有什麼理由反對？都痛苦得不能活了。」兒子傅俊豪表示：「畢竟（父親）年紀這麼大了，醫療是有限度的，站在家人的角度非常不捨。」以前他沒有所謂反對或支持，認為每個人都有自己的選擇，目前想法是，「在家人的角度，只要是爸爸決定的事情，就是支持，不管身體狀況，都要照著他的意思來做。」並且透露，一定會陪伴父親走完人生最後一程。

傅達仁雖然立志追求安樂死，但他依然保有「生的鬥志」，在首次現身瑞士追求安樂死時，不敵家人的牽絆，忍著一身病痛回台，接著卻遇到瑞士罕見大風雪，因而在台灣等待了一陣子，兒子傅俊豪見老爸心意已決，決定在老爸有限的生命裡盡早結婚，讓他見證自己邁入人生下個階段，2月11日傅俊豪舉行婚禮，傅達仁受訪時，形容這場喜宴是社會的大喜事，使人們正視安樂死議題，並喊話「台灣加油」，他決定放慢腳步，參加完婚禮再尋求安樂死。


▲傅達仁出席兒子婚禮，副總統陳建仁致詞。（圖／記者林柏年攝 , 2018.2.11）

婚禮之後，傅達仁在5月30日再次踏上安樂死的最後旅程，他在臉書寫下，「兒為爸早婚沖喜，延長賽已光榮賽畢！無黨派的我，承蒙蔡總統派陳建仁副總統親往道喜，又蒙前副總統連戰福證，恩典和榮耀，集於一身！滴水之恩，必湧泉以報，先找癌症專家治療多活了三個月，已報答長官們對我不要隨便使用綠燈的期望，仗已打完，現已帶家人到達瑞士，春暖花開美景當前，瑞士美麗的倩影，展開一連串的旅遊與分享，再繼續努力，完成我最後的心願！」

他更喊話，「哇！台灣！這麼好的法律，台灣若是第一個在亞洲實行安樂死的國家！人權自由，救絕症，自願於水火，省國家透支之預算！這麼好的善良法律、何樂不為？I love u all Taiwan！」他與病痛纏鬥多時，在最痛苦的時候，依然不忘爭取安樂死在台實行的可能性，相當令人佩服。

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永別了　傅達仁一生燦爛如煙花傅達仁傳奇一生　延長賽畢歸何處？

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