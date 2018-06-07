飲食控管、積極治療難達標？膽固醇恐成致命「心」魔

一名58歲的科技公司大老闆，在全球各地都有生意，經常當空中飛人穿梭世界各國。因罹患家族性高膽固醇，儘管服用5種降膽固醇藥物，加上嚴格飲食控制，幾乎到了「口口必較」程度，壞膽固醇卻仍是超標、無法順利控制得宜，讓他十分惱怒，縱橫商場數十年、打敗無數競爭對手，沒想到卻敗給體內的膽固醇，成了大老闆心中最致命的「心」魔！

新光醫院心臟內科主治醫師程俊傑醫師表示，這名案例除了家族性高膽固醇病外，還有高血壓問題，過去也曾在美國做過心臟繞道手術，但還是動脈阻塞，返台又裝了兩支心臟支架，血管卻又還是塞住，服用了包括抑制肝臟合成膽固醇的史他汀（statin）類藥物等5種降膽固醇藥，效果仍不理想，壞膽固醇指數平均仍超過70mg/dL以上，讓事業經營相當成功的大老闆不禁擔心，自己再度陷入心血管風暴中。