飲食控管、積極治療難達標？膽固醇恐成致命「心」魔

一名58歲的科技公司大老闆，在全球各地都有生意，經常當空中飛人穿梭世界各國。因罹患家族性高膽固醇，儘管服用5種降膽固醇藥物，加上嚴格飲食控制，幾乎到了「口口必較」程度，壞膽固醇卻仍是超標、無法順利控制得宜，讓他十分惱怒，縱橫商場數十年、打敗無數競爭對手，沒想到卻敗給體內的膽固醇，成了大老闆心中最致命的「心」魔！
新光醫院心臟內科主治醫師程俊傑醫師表示，這名案例除了家族性高膽固醇病外，還有高血壓問題，過去也曾在美國做過心臟繞道手術，但還是動脈阻塞，返台又裝了兩支心臟支架，血管卻又還是塞住，服用了包括抑制肝臟合成膽固醇的史他汀（statin）類藥物等5種降膽固醇藥，效果仍不理想，壞膽固醇指數平均仍超過70mg/dL以上，讓事業經營相當成功的大老闆不禁擔心，自己再度陷入心血管風暴中。
隨著創新研發，PCSK9抑制劑針劑提供治療新選擇，程俊傑醫表示，該名案例在醫師評估下使用，兩個月後，壞膽固醇降到50mg/dL，讓他終於打贏對健康最重要的戰爭！「臨床使用PCSK9抑制劑針劑到現在，沒有人的壞膽固醇沒降到70 mg/dL以下的。」，PCSK9如同身上綁著自殺炸彈的壞蛋，會把壞膽固醇以及壞膽固醇結合器一起炸掉，導致壞膽固醇無法被分解，而PCSK9抑制劑可以抓住PCSK9這個壞蛋，讓它不要破壞膽固醇結合器作用，血管清潔就能恢復正常運作，繼續進行壞膽固醇的分解工作，研究發現，能有效再降低50%以上的壞膽固醇，幫助患者達標。
「壞膽固醇控制100mg/dL以下是醫師有水準，若70mg/dL以下是病人有水準。」程俊傑醫師呼籲，膽固醇控制需要醫病雙方共同的努力，由於壞膽固醇病容易誘發心血管病變，導致心肌梗塞死亡風險劇增，千萬不要把健檢當作例行公事，壞膽固醇超標也沒有警覺，否則發生急性心肌梗塞恐後悔莫及。建議病友千萬不要輕忽；或聽信坊間傳言，以為壞膽固醇控制不用治療，應該要好好控制膽固醇以及血糖，避免演變成日後健康的隱憂。