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夏日瘦身／生兩胎S曲線不走樣　全智賢超強化妝減肥法

記者陳雅蘭／專題報導2018/06/07 09:00
▲少女時代（上圖）、全智賢、泫雅減肥各有祕招。（圖／翻攝臉書、IG、官網）
▲少女時代（上圖）、全智賢、泫雅減肥各有祕招。（圖／翻攝臉書、IG、官網）

每到炎炎夏日，不少愛美的女性總想展現好身材，而開始拚命健身節食，但仍有不少女生常常運動過度，或者吃錯食物，導致身材越減越走樣，不過這都沒關係，《NOWnews今日新聞》為大家整理了夏日瘦身密技，以各個有著漂亮臉蛋及姣好身材的南韓女藝人為例，如少女時代靠著「4321」的肌肉訓練、泫雅鏟肉17公斤方法，以及生了兩胎、身材依舊S曲線的全智賢，也分享6種瘦身撇步，提供給讀者們參考。


▲泫雅身體忽胖忽瘦。（圖／翻攝網路）


▲泫雅拒吃麵粉類食物來維持身材。（圖／泫雅IG）

拒吃麵粉類食品，提高咀嚼次數助消化

有「性感女神」之稱的泫雅，其實火辣身材並非迅速養成，她曾被多次拍到身體忽胖忽瘦，有時嚴重走樣，卻又在短時間內瘦回來，這讓人驚呼的「絕技」，泫雅就透露，現在的苗條身材跟從前差了足足17公斤，目前都維持在44公斤左右，多的都是靠「不吃麵粉食品」、「吃東西多咀嚼」來保持。

泫雅認為，麵粉食物能不碰就儘量不碰，早餐偶爾吃麵包沒關係，但因為不少麵包膳食纖維不夠，加上幾乎都是加工過的，裡頭或多或少都會添加鹽跟糖，這些都是會讓身體發胖的萬惡根源；她雖然不刻意節食，但用餐時都會小口吃，為的就是拉長咀嚼時間，不僅能讓食物好好消化，更能充分降低熱量攝取，以及提升飽足感。


▲全智賢生完第一胎不久就投入戲劇拍攝，好身材保養得宜。（圖／藍色海洋的傳說劇照）


▲全智賢今年一月才生完第二胎，近日就接到炸雞代言。（圖／翻攝網路）

不刻意節食，多攝取高蛋白食品

也是女神之一的全智賢，別看她身材如同A4紙片人，她其實已是2個孩子的媽，到底是如何維持身材，竟讓人無法相信生過小孩？原來她都靠著「擦唇膏吃飯」、「戴牙套進食」、「不用慣手吃飯」、「吃高蛋白食物」、「走一萬步」以及做瑜伽等6種方法，來維持讓人稱羨的S曲線。

全智賢表示，她吃飯前一定會補脣膏，強迫自己細嚼慢嚥、提高咀嚼次數，免得把化妝品吃下肚；而戴牙套吃飯，則是為了避免吃到太硬、太軟、太黏的食物，以這種方式抵抗高熱量美食的誘惑；其實全智賢是右撇子，但她都用左手吃飯，因為這不方便、不習慣的吃飯方式，多少能減緩吃飯速度，若進食速度變慢，大腦便會產生飽足感，就會減少食物攝取量。

而攝取高蛋白食物，則是減肥不可或缺的重要措施，全智賢受訪時曾透露不會刻意節食，但在午餐內都會加入雞胸肉，或是乾脆以由水煮雞胸肉、牛奶、杏仁、核桃打成的「雞胸肉奶昔」當正餐食用，這食譜曾讓她4天內鏟肉4公斤；除了謹慎攝取熱量，她也表示每天都會運動3次，也因為產後使得身體變虛弱，所以無法做激烈運動，最後養成每天走一萬步的習慣；最後，她也以瑜伽來宣洩壓力，同時順便管理身材。

全智賢今年一月產下第二胎，二度當媽身材不但沒走樣，產後更代言珠寶首飾，近日還當上炸雞代言人，從畫報上可明顯看出她體態性感依舊，讓人非常稱羨。


▲少女時代靠著4321運動維持身材。（圖／少女時代臉書）

除了吃得健康，運動更是不能少

少女時代成員們雖然體重不平均，最瘦有43公斤，最胖則有54公斤，但整體觀感總給人纖細的感覺，她們曾靠著簡單的運動方法，一天只需花10分鐘，照著順序做四種運動，長久不間斷，保證能維持最好體態。

10分鐘「4321」運動

1.踏步拳擊4分鐘
先雙手握拳並擺出打拳姿勢，接著雙臂輪流向前揮，而腿跟腰則向同方向推出，嘴裡或心裡默數節奏，出拳姿勢配合節奏持續4分鐘即可。

2.深蹲3分鐘
踏步拳擊結束後，接著是大家熟知的深蹲，雙腳張開至與肩同寬，雙手可向前平舉，或依照自己舒服的姿勢擺放，隨後向下蹲到底後再站直，來回持續3分鐘即可，切記，速度無需太快，配合適當節奏來做才能有效讓訓練雙腿肌力。

3.抬膝2分鐘
深蹲結束後，身體原地站直，雙腿配合手部左右來回抬高，若不知速度如何拿捏，可默數1、2、1、2調整節奏，動作重複2分鐘即可。

4.舒緩運動1分鐘
坐完三項運動後，原地緩緩踏步，節奏無需像以上運動的速度，以自己舒服的方式就行，最後再做伸展運動即可。

除了4321運動，少女時代也分享減肥食譜，表示早、午餐部分可吃糙米飯、雞胸肉、生菜沙拉及堅果，晚餐選擇蕃薯、水煮蛋以及沙拉，不過該減肥餐頂多持續3、4天就要更換一次，不建議長期使用。

關鍵字減肥韓星瘦身少女時代全智賢泫雅
男同學搭上混混　小松菜奈説...瑞士機構不准媒體採訪傅達仁安樂死

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