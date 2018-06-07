爸爸的小驕傲！打造美好居家風格　家具店全新2.0開幕

向來以優質實木家具為主打的歐德集團優渥實木，為了營造更美好的居家風格，積極開拓2.0門市，提供消費者不一樣的體驗之餘，也提供完整的室內設計規畫服務，台北復興店以Design home together的全新概念盛大開幕，外觀以象徵自然元素的木屋造型設計，內部裝潢揮別以往舊有風格，結合拱型門框元素，將街道概念轉化到室內空間，呈現商店櫥窗的感覺，新的改變令人眼睛為之一亮，吸引不少民眾駐足拍照。

現代人因為生活忙碌、工作壓力大，因此對於日常生活的品質越來越重視，隨著趨勢的改變，家居業者近年來開始轉型，為了營造更美好的居家風格，帶給消費者全新的體驗，就有家居業者選在台北東區開拓2.0門市，以Design home together的概念盛大開幕，不僅邀請到藝人小禎、台北市議員陳建銘及歐陽龍剪綵，現場更舉辦消費者活動，吸引許多民眾爭相排隊。



▲陳國都放手讓學成歸國的女兒設計、打造復興店。（圖／優渥實木提供）

優渥實木董事長陳國都說：「這間店可以說是我的小驕傲！」因為這間店是由他投資了20多年的女兒，自國外學設計學成歸國後一手設計、打造的，全新概念店可以說是重要的里程碑。該店從老宅中全新蛻變，延續優渥實木積極推廣實木自然、溫潤、質樸的工藝家具，並整合室內設計成立設計中心，不再只是單品家具，而是可以透過專業家居顧問協助，讓消費者輕鬆擁有北歐居家風貌，讓選購家具成為一種享受。

近日家中剛完成裝修的小禎也分享經驗指出，2.0店不只提供好品質的家具，也提供室內設計規畫的加值服務，對於室內裝潢沒概念，或是很忙綠的現代人而言真是一大福音；此外，開幕當天優渥實木也舉辦消費者活動，只要憑當期發票5張就可免費兌換限量小凳子，全數發票將捐贈給「陽光社會福利基金會」，現場另一個吸睛好禮環保文青包也吸引許多民眾排隊搶拿，一起感受開幕喜悅。



▲台北復興2.0門市內部裝潢。（圖／記者彭夢竺攝）

為了歡慶開幕，優渥實木也祭出6月限定活動，全台門市預訂9.8萬成家專案可享超驚喜折扣，到台北復興店還可獲得超值現金折價卷，年中慶檔期「北歐仲夏節」也有優惠，除了滿額享現金回饋之外，還享有床墊買大送小、沙發消費滿6萬可用999元加價購小茶几，以及買百變衣櫃送拉籃等好康。