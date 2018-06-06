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娛樂

明燈！長腿姐弟黨因張艾嘉一句話堅守歌手路

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/07 07:30
▲萊特姐弟受張艾嘉的啟發，決定堅守音樂路。（圖／The Lighters 提供 , 2018.06.06）
▲萊特姐弟受張艾嘉的啟發，決定堅守音樂路。（圖／The Lighters 提供 , 2018.06.06）

平均身高181的長腿手足檔—The Lighters萊特姐弟，這三年來歷經〈星光大道〉及〈中國好歌曲〉比賽吸取寶貴經驗及不斷累積舞台實力，相互扶持度過因為吵架面臨解散的危機。姐弟倆不但克服難關，更在金馬導演張艾嘉的鼓勵下堅定志向走音樂這條路，為了發片不惜向友人籌出200萬獨立發片的萊特姐弟，終於要在15日發行他們首張同名迷你創作專輯。

萊特姐弟能不顧一切圓夢發片，家人的支持及信任可說是姐弟倆最大的後盾，弟弟James就表示，｢我們很幸運，沒有所謂的家庭革命，因為爸媽從小就很尊重我們的決定，所以我們無後顧之憂能往目標努力。」


▲萊特姐弟自掏腰包200萬發片。（圖／The Lighters 提供 , 2018.06.06）

除了家人溫情加持外，幸運的萊特姐弟因為姑姑關係，認識了在演藝圈非常有名大導演－張艾嘉。張艾嘉被萊特姐弟視為貴人，可說給兩人很大的鼓勵及對未來演藝之路發展的建議，Catherine說，｢因為張導演是姑姑的好朋友，因此透過她的介紹，有幸認識張導演。當時因為快出道，有透過關係去找她聊天，更跟她請教關於未來演藝之路的抉擇問題。」

原來那時剛出道時，由於姐弟兩人外型及氣質出眾，有不少人找萊特姐弟演戲當演員，兩人決定鼓起勇氣向她們口中的張導請益，James表示，｢我記得我們特別去找張導演，一開始很緊張，不過張導演人非常nice，而且還聽了我們的歌。是張導建議我們走唱歌這條路，因為這塊是我們擅長的，要堅持下去，把音樂這塊做好，才是最重要的。」


▲萊特姐弟能不顧一切圓夢發片，家人的支持及信任可說是姐弟倆最大的後盾。（圖／The Lighters 提供 , 2018.06.06）

關鍵字萊特姊弟
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