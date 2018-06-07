國民法官怎麼選？國民參與審判制度懶人包用6張圖告訴你

那麼，國民法官是怎麼抽選出來的呢？有什麼資格和限制嗎？又有哪些權利與義務呢？司法院特別推出「國民法官一定吉」系列懶人包，用生動的圖畫和簡潔明瞭的文字，讓你一看就懂。

根據司法院公布的「國民參與刑事審判制度」草案，進行國民參與審判的案件，將隨機抽選出 6 位素人擔任國民法官，加上 3 位職業法官共同審案，決定被告是否有罪及刑責。

司法院提出「國民參與刑事審判制度」草案，即所謂的「國民法官」制度，已經完成行政院會銜程序，並送請交由立法院審議，完成立法程序後即可正式上路。希望能藉由國民參與刑事案件審判，增進司法與社會對話，提升民眾對司法的信賴度。



▲國民法官的選任過程。（圖／司法院提供）

每場國民參與審判的案件，需要選出 6 名國民法官，另可選 1 至 4 名備位國民法官候補。首先，由地方政府將符合資格的民眾抽選出初選名冊，交由法院製作複選名冊，之後由合議庭從複選名冊中抽選並通知候選國民法官參與選任程序。選任程序當日，經過訊問程序，在排除資格不符及符合拒絕資格並聲請拒絕之人後，抽選出這場審判中的國民法官。



▲擔任國民法官的資格。（圖／司法院提供）

至於國民法官的資格，只要年滿 23 歲之中華民國國民，且在地方法院轄區內繼續居住4個月以上，就能參與國民法官抽選，但若曾被判有期徒刑確定、與被告或被害人有一定關係、不具高中以上教育程度或不具國語聽說能力的民眾，資格將被剔除。在職業限制上，特殊職業像是正副總統、各級政府機關首長、黨務人員或是現任、曾任法律相關專業人士如法官、律師等，也不得被選任為國民法官。



▲除非有這些特殊情況，民眾才可以拒絕擔任國民法官。（圖／司法院提供）

被抽選成為國民法官後可以拒絕嗎？基本上，擔任國民法官屬應盡義務，是不能隨意拒絕的。不過若符合特殊資格如年滿 70 歲以上、有重大疾病、曾任國民法官或備位法官未滿 5 年等，或有特殊情況以致難以執行國民法官職務時，民眾得聲請拒絕。



▲國民法官須全程參與審判，也享有公假並給付日費、旅費等權利，但須遵守保密規定，若洩露審判機密將可能被判有期徒刑、拘役或科罰金。（圖／司法院提供）

民眾被選任為國民法官後，有全程參與審判的義務，也可行使訊問權、和法官共同決定被告是否有罪及其刑責。值得注意的是，國民法官和職業法官一樣，都是正常上下班，不須特別隔離，但仍要遵守保密規定，若國民法官洩漏審判機密，將可能被處有期徒刑、拘役或科罰金。

此外，國民法官出庭時會給付日費、旅費，國民法官之個資也會保密不外洩，避免因涉入案件而受害，審判長、法官、檢察官等也會給予特別照料，像是整理案件爭議點，避免造成國民法官的精神壓力等。



▲當國民法官其實沒有想像中的難，被抽選到時可千萬別慌張、退縮。（圖／司法院提供）

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