東西方名人皆因心臟衰竭逝世！相關症狀莫輕忽

日本1970年代的人氣歌手西城秀樹和美國文學宗師菲利浦羅斯（Philip Roth）上月皆驚傳因心臟衰竭逝世，讓眾多喜愛他們的群眾唏噓不已。短短一個月內，便有兩位名人因心臟衰竭辭世，到底什麼是心臟衰竭呢？聖保祿醫院游致顯副院長解釋，心臟衰竭就是心臟沒有足夠的力量把血液打到全身，以滿足身體的需求，也就是大家俗稱的「疲球心」。心臟就像洩了氣的皮球一樣，壓下去沒有力，也無法彈回來，導致血液的運輸與回流無法順利進行。心臟衰竭典型症狀為累、喘，下肢水腫，當病情惡化時，甚至可能晚上躺下來就喘到無法呼吸，必須整晚端坐。

心臟衰竭還可再細分為急性與慢性兩種，急性心臟衰竭會出現急性肺水腫、心炎性的休克、昏厥和心臟驟停等症狀，像西城秀樹就是典型的急性心臟衰竭。根據統計，每五位40歲以上的成年人之中，就會有一位是心臟衰竭的患者，其嚴重性甚至常引發高住院率與高死亡率。以健保局三個月一次的定期追蹤來看，有將近三分之一的病患會再次入院。游致顯副院長表示，目前治療心臟衰竭的藥物選擇相當完整，患者可與醫師討論治療策略，規律服藥，積極配合治療，以達到更好的疾病控制。

然而，心臟衰竭雖然可以穩定控制，但依然是處於緩慢惡化的狀態。游致顯副院長提醒，病患的日常照護相當重要。除了定期服藥，還要搭配適度的復健與運動，以增加良好的心肺功能；同時控制鹽分與水分攝取量，避免水份堆積於身體；建議每天量體重，若一日體重上升大於一公斤，則需立即注意是否為尿液減少所致；以及避免菸酒，長期飲酒過度也是造成心臟衰竭的原因；而家屬的陪伴與打氣，也有助於病患的病情控制，降低住院、死亡風險。

糖尿病、高血壓、冠狀動脈狹窄、瓣膜性心臟病、心律不整，都是心臟衰竭的好發族群。建議每天固定至少15分鐘的運動，加強心肺功能與肌肉萃取氧氣的功能。良好的飲食與生活習慣、維持正常的生活作息是最基本的！尤其現代人時常滑手機滑到忘記時間，這點就要多加注意，才不會對心臟造成負擔，加重疾病的提早出現。無論是患者或照護者，都可透過「心臟有力心臟衰竭衛教資訊網」或直接洽詢專業醫師，了解更多關於心臟衰竭的資訊。