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你的資費最優惠？3C達人曝三大電信大不同

記者易皓瑜／綜合報導2018/06/07 14:00
▲國內行動用戶「重上網、輕語音」，各家電信業者雖同樣打出看起來相似的優惠，資費內容卻不盡相同。針對撥打市話的部分，就以中華電信的優惠送最大，難怪各門市人潮也最踴躍。（圖／記者陳明安攝）
▲國內行動用戶「重上網、輕語音」，各家電信業者雖同樣打出看起來相似的優惠，資費內容卻不盡相同。針對撥打市話的部分，就以中華電信的優惠送最大，難怪各門市人潮也最踴躍。（圖／記者陳明安攝）

電信三雄今（ 2018 ）年推出「母親節限時299/499單門號優惠」，因超低月租費又贈送免費通話費，相較過去的資費看似超值、超省，但這波引發民眾搶辦的 499 方案是否真的適合每個人？三大電信業者的方案是否都一樣？ 3C 達人認為事實並不然！同時不藏私分析市場資費方案百百種，該如何挑選才能精省荷包。

母親節前後的電信 499 之亂引發全台民眾瘋狂排隊搶辦風潮， 當激情過後，您是否好奇，自己搶到的真的是最優惠的方案嗎？由於國內行動用戶「重上網、輕語音」已是現今的使用趨勢，各家電信業者雖同樣打出看起來相似的優惠，但仔細探究，資費內容卻不盡相同。其中，針對撥打市話的部分，就以中華電信的優惠送最大，難怪各門市人潮也最踴躍，大家都「非種花不可」。


▲以699方案為例，各家電信雖推出同樣方案，優惠內容大不相同，其中又以中華電信提供的市話優惠送最大。（圖／資料照片）

然而，在申辦的過程中，也不可忽略撥打市話的需求，其中，國內行動電話用戶以網內互打占最大比例（ 81.8% ），因此用戶涵蓋率越廣，可網內互打免費通話的對象就越多，換算下來將更為超值。而眾所周知的，目前台灣網內互打的覆蓋率，以坐擁千萬用戶的中華電為龍頭。

3C 達人阿達更指出，中華電推出的 4G 資費方案，有別於其他電信業者，除贈送免費市話分鐘數，市話與網外的費率也優於其他兩雄，這對於仍需用手機打電話的人來說是一大福音，使用者再也不用因為網外通話費而傷了荷包。


▲全台 4G 基地台覆蓋率之比較。（圖／資料照片）

而在大批民眾搶辦 499 吃到飽後，用戶量一夕暴增，外界盛傳，可能導致行動上網網速下降。不過，從國家通訊傳播委員會( NCC )公布的 4G 基地台統計資料，以及在台擁有合法執照的通信業者基地台數發現，目前中華電信的 4G 基地台數量冠全台，在網路多項評比中，收訊品質、訊號覆蓋範圍等層面，中華電信的通訊品質穩定性均獲得網友最佳評價。


▲阿達文中分享，使用者應依照自己的使用習慣選擇適合的中華電信資費方案。（圖／資料照片）

然而，499過後又該如何選擇最適合自身的方案？阿達建議，上網與通話需求都很少的用戶，可從低價資費如 199 搭配 4G購機優惠入門，費用還比 499 方案更加超值；至於上網量不多、通話需求較大的用戶，市面上有許多方案更能精省荷包，如中華電推出的「金好講 398 」通話優惠會更省錢。而上網需求量較大，如經常使用手機看影片、玩手遊，通話需求較少的用戶，換算下來，「 699 」、「 999 」精省方案最為優惠；針對通話量大、上網需求也大的人，選擇大七喜 777/877 ，或是大 4G 1399 方案才是最明智的選擇。

雖然 499 方案看似優惠，民眾不惜解約 NP ，不過達人提醒，電信合約動輒綁 2 、 3 年，消費者還是要審慎評估自己的使用習慣，聰明選擇最適合方案，而不是只比哪家電信業者的資費最低，才能在這資費大戰中成為真正贏家。

本文資料由  ３Ｃ達人阿達 轉授權提供

關鍵字3c達人電信三雄4g 資費方案499 吃到飽
蔡英文自評民進黨古意　網友狂噓

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