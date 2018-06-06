影／桃園文山&彰化大村　校際交流音樂會

以「樂」會友！彰化縣大村國小活動中心，舉辦了一場別開生面校際交流音樂會，桃園文山國小直笛團已經征戰無數，今年剛獲得106學年度裕元文教基金會全國兒童木笛比賽中，獲得 特別獎，也剛拿到106學年度 全國學生音樂比賽中直笛比賽特優的殊榮，在去年也曾前往日本參加世界級直笛比賽！這次藉由國立台灣藝術教育館「好優SHOW學生藝團」的經費補助，能夠南下至彰化大村國小進行交流音樂會，學生展現音樂才華機會、增進校際間交流。



▲桃園市桃園區文山國小直笛團南下至彰化大村國小進行交流音樂會，悠揚樂聲，展現學童純真的天籟之音。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

彰化縣大村國小合唱團已成軍18年，每年在彰化縣及全國的各項合唱賽事中，都有非常優異的成績，105學年度獲得全國學生音樂比賽同聲合唱優等，106學年度更獲得全國師生鄉土歌謠客家語合唱全國優等，去年大村合唱團站上員林演藝廳的舞台，完成了一場「民歌之夜」的音樂會。



▲桃園市桃園區文山國小直笛團南下至彰化大村國小進行交流音樂會，悠揚樂聲，展現學童純真的天籟之音。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

音樂會由大村國小合唱團帶來歡迎曲—彩虹，希望讓音樂為兩校搭起彩虹般的橋樑。大村合唱團在四月全國賽結束之後，緊鑼密鼓的繼續練了這首三部合唱曲，歌曲意境深遠，希望帶給文山的小客人們在音樂的這條路上，能夠搭著彩虹的音樂橋樑，找到回家的路。文山國小直笛團學生說：「好優美的歌聲，聽了都讓我有想回家的衝動了！」



▲桃園市桃園區文山國小直笛團南下至彰化大村國小進行交流音樂會，悠揚樂聲，展現學童純真的天籟之音。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

桃園文山國小由學務主任彭弘育主任，直笛團指導老師江雅齡老師帶隊，共帶來大大小小共七種直笛，並介紹各種音樂表演方式：獨奏，重奏，合奏等，讓大村國小師生大開眼界，從來沒有看過倍倍低音笛的三甲吳沅鄗睜大眼睛的說：「它好高又好大，到底怎麼吹啊？是不是要很高的人才能吹？是不是也要肚子很大的人才能吹出聲音呢？」



▲桃園市桃園區文山國小直笛團南下至彰化大村國小進行交流音樂會，悠揚樂聲，展現學童純真的天籟之音。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

大村國小校長江淑芳表示，大村國小的孩子們非常幸福，不需要到國家級的演藝廳就能欣賞到文山國小世界級水準的音樂表演，謝謝文山國小直笛團。